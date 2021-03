Scoperta la più lontana fonte di emissioni radio nel cosmo: lontana 13 miliardi anni luce

Nel prossimo numero di The Astrophysical Journal si potrà leggere di uno studio in cui i ricercatori hanno scovato la più antica e lontana singola sorgente di emissioni radio nell'universo conosciuto. Si sta parlando di un quasar, che si trova a 13 miliardi di anni luce dalla Terra ed emette getti di particelle quasi alla velocità della luce.

Questi quasar sono delle galassie dove un buco nero supermassiccio attira a sé tutta la materia che si trova nell'ambiente circostante. Nel frattempo, il gigantesco mostro cosmico sta anche emettendo una grande quantità di radiazioni che, collettivamente, possono essere un trilione di volte più luminose delle stelle circostanti.

Questo quasar, chiamato P172+18, è una vera e propria reliquia che si è formata circa 780 milioni di anni dopo il Big Bang. Gli esperti hanno avvistato per la prima volta il quasar mentre utilizzavano i telescopi Magellan all'Osservatorio di Las Campanas in Cile. Ulteriori osservazioni da altri telescopi, tra cui l'Osservatorio Keck alle Hawaii e il Very Large Telescope, hanno mostrato che P172+18 è quasi 300 milioni di volte più massiccio del Sole.

Gli esperti sono fiduciosi e secondo le loro stime troveranno in futuro moltissimi altri quasar simili. Non molto tempo dopo la scoperta di P172+18, infatti, gli scienziati hanno riferito di aver trovato un secondo "faro" di onde radio nelle vicinanze; se dovesse esistere un altro oggetto simile, questa potrebbe potrebbe essere la coppia di galassie attive più distante mai scoperta.

Staremo a vedere cosa ci diranno in futuro gli addetti ai lavori.