Alla scoperta del Lykoi, il 'gatto lupo' diventato molto popolare ultimamente

Se il vostro gatto perdesse la maggior parte del pelo e alla vista apparirebbe magro e "malato", cosa fareste? Ovviamente lo portereste subito dal veterinario. Questo è quello che è successo nel maggio 2021 a un proprietario di un gatto... per poi scoprire che si trattava semplicemente di una "nuova specie", il "wolf-cat", chiamato anche Lykoi.

Un Lykoi - chiamato anche "gatto lupo mannaro" - soffre di una rara mutazione genetica che a volte gli fa perdere la maggior parte del pelo. É emersa circa 20 anni fa in Tennessee, ma è stata ufficialmente riconosciuta circa 10 anni fa. I gatti non sono portatori dello stesso gene dello Sphynx (il gatto senza pelo) e, sebbene i loro peli possano cadere quasi del tutto, ricrescono.

La specie di questi gatti, così come potrete immaginare, è rara e provocano meno allergie dei gatti "normali". Per questo motivo in alcuni ambienti sono diventati molto popolari (a proposito, sapete che il vostro gatto riesce a sapere dove siete anche quando non vi vede?). Molto di ciò che sappiamo sui gatti lupo proviene da alcuni recenti studi condotti sulla specie. La razza mostra "ipotrichia", ovvero una deficienza congenita dei peli causata da una riduzione del numero medio di follicoli.

La specie di questa creatura è ancora relativamente nuova, ma non sembra avere alcuna malattia o problema di salute associato alla mutazione. "Per mantenere la diversità nella popolazione, gli allevatori hanno attivamente reclutato gatti con fenotipi simili per il programma di allevamento [...]. La razza sta crescendo in popolarità a causa della novità dell'aspetto, della mancanza di preoccupazione per i problemi di salute e del nome e della natura carismatici", si può leggere in uno studio sulla creatura. Altre notizie simili? Sapete che i proprietari dei gatti rientrano in cinque categorie distinte?