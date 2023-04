Grande scoperta sulla malattia del motoneurone: possibile cura in vista?

Un team di scienziati ha recentemente scoperto un nuovo processo biochimico che avviene nelle cellule cerebrali dei pazienti affetti dalla malattia del motoneurone (MND). Seppur ancora ai primi stadi, questa ricerca potrebbe in futuro portare allo sviluppo di cure in grado di bloccare il progresso della malattia.

La MND (che affliggeva anche l'astrofisico Stephen Hawking) è una terribile malattia caratterizzata dalla rapida degenerazione neuronale che porta alla perdita del controllo muscolare.

La nuova scoperta ruota intorno ai cambiamenti biochimici che interessano la proteina chiamata TDP-43, presente in tutte le cellule del nostro corpo ma soprattutto in quelle cerebrali; queste cellule - responsabili dei movimenti muscolari - sono per l'appunto i motoneuroni.

I ricercatori hanno utilizzato l'ormai noto metodo di editing genetico CRISPR per poter osservare per la prima volta il comportamento della proteina TDP-43 all'interno di cellule vive, in topi geneticamente modificati e affetti da MND. Ciò ha permesso loro di studiare in modo estensivo il malfunzionamento della proteina.

"Abbiamo scoperto che le versioni malate di TDP-43 sono in grado di danneggiare anche le versioni sane, il che può creare un ciclo di disfunzione proteica e degenerazione nel tempo," ha affermato il Dott. Adam Walker.

"Inoltre abbiamo scoperto che i percorsi biochimici responsabili della morte neuronale vengono attivati presto, molto prima della comparsa dei primi sintomi. Per cambiare il corso della malattia servono dei farmaci in grado di prevenire questa disfunzione della proteina TDP-43."

Il lavoro dei ricercatori ora si focalizzerà sull'interruzione di questo ciclo di disfunzione - attraverso la somministrazione di medicinali nei topi - con la speranza di ottenere risultati positivi e applicarli agli umani in futuro.