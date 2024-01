Scoperta la 'maledizione dei celti', una malattia genetica molto particolare

La "Maledizione Celtica", conosciuta scientificamente come emocromatosi ereditaria, è un disturbo genetico che provoca un eccessivo accumulo di ferro nel corpo. Questa condizione può essere causata da trasfusioni di sangue regolari per altre condizioni mediche, come l'anemia falciforme, o da gravi malattie epatiche.

Tuttavia, l'emocromatosi primaria è causata da mutazioni genetiche, più comunemente nel gene regolatore dell'omeostasi del ferro (HFE). Questo codifica una proteina vitale per la regolazione della produzione e dell'assorbimento di ferro nel fegato. Quando questo sistema finemente bilanciato va storto a causa di una mutazione genetica, possono iniziare ad accumularsi livelli tossici di ferro.

I sintomi includono stanchezza, perdita di peso, dolore articolare, un aspetto bronzeo o grigiastro della pelle, dolore addominale, disfunzione erettile e, se non trattata, può portare a complicazioni più gravi come il diabete e l'insufficienza cardiaca, e può essere fatale (sapete che una malattia è stata diagnosticata da ChatGPT?).

L'emocromatosi ereditaria è particolarmente comune tra coloro con ascendenza irlandese o scozzese. Poiché i sintomi possono essere lievi o scambiati per altre condizioni, si ritiene che un gran numero di persone con la condizione non siano diagnosticate. Fortunatamente, se diagnosticata precocemente, può essere trattata in modo relativamente semplice. I pazienti si sottopongono a prelievi di sangue regolari, mentre i medici monitorano i loro livelli di ferro per determinare il miglior programma da seguire.

Come ulteriore vantaggio, parte del sangue raccolto in questo modo può essere utilizzato per trasfusioni, come una normale donazione di sangue, quindi i pazienti ottengono un doppio beneficio di sentirsi meglio e aiutare gli altri.

A proposito, conoscete invece la Sindrome della Mano Aliena?