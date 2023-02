Alla scoperta del 'mare perduto' così grande che non è mai stato esplorato del tutto

Di luoghi non ancora esplorati il nostro pianete ne è pieno (senza considerare ovviamente le profondità marine). Ad esempio nel Tennessee è possibile trovare il "Mare Perduto", ovvero il più grande lago sotterraneo non subglaciale degli Stati Uniti talmente vasto che non è mai stato esplorato del tutto.

Oltre a cristalli, stalagmiti e stalattiti che possono essere trovati all'interno di questo luogo, gli addetti ai lavori hanno trovato i resti di giaguari giganti del Pleistocene, oltre ad essere stato utilizzato dai Cherokee (i nativi americani) come rifugio, così come dimostrano i numerosi manufatti ritrovati nella zona.

Il "mare perduto", infatti, venne scoperto solo successivamente, mentre prima questo "rifugio naturale" era considerato un sistema di grotte del National Park Service. Lo specchio d'acqua venne portato alla luce solo nel 1905 quando un bambino inciampò mentre giocava nella grotta. Come detto, nessuno - fino ad oggi - conosce le vere dimensioni del lago.

La parte visibile è lunga 243 metri e larga 67 metri, ma sotto la superficie conduce in altre enormi cavità piene d'acqua, molte delle quali devono ancora essere esplorate. Attualmente sono stati scansionati ben 5,2 ettari di acqua e gli addetti ai lavori non hanno ancora trovato la fine del lago. Pensate che un sommozzatore ha nuotato attraverso ed è stato costretto a tornare indietro perché - in mezzo a tutta quell'oscurità - non è riuscito a rilevare nulla.

Fantastico e spaventoso allo stesso tempo.