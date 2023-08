Scoperta la massima temperatura che può sopportare il corpo umano

Gli scienziati hanno identificato la combinazione massima di calore e umidità che il corpo umano può sopportare. Come sempre la scienza cerca di dare delle risposte a domande apparentemente "irrilevanti", ma in realtà questa nuova scoperta potrebbe tornarci molto utile in tanti contesti.

Si scopre che anche una persona giovane e in salute potrebbe non sopravvivere dopo sei ore a 35 gradi Celsius con un'umidità del 100%. Questo perché il sudore, il principale meccanismo del corpo per abbassare la sua temperatura interna, non evapora più dalla pelle, portando a colpi di calore, insufficienza d'organo e, infine, alla morte.

Questo limite critico, noto come "temperatura di bulbo umido" di 35 gradi, è stato superato solo poche volte, principalmente in Asia meridionale e nel Golfo Persico. Non è necessario raggiungere questi estremi per avere effetti letali. Ognuno ha una soglia diversa basata sull'età, la salute e altri fattori socio-economici.

Ad esempio, si stima che oltre 61.000 persone siano morte a causa del calore l'estate scorsa in Europa. Il problema è che con l'aumento delle temperature globali, eventi simili diventeranno sempre più frequenti. Gli studi, infatti, indicano che la frequenza di tali eventi è raddoppiata negli ultimi 40 anni, un aumento che gli esperti attribuiscono al cambiamento climatico causato dall'uomo.

Sebbene la temperatura di bulbo umido sia ora calcolata principalmente attraverso misurazioni di calore e umidità, originariamente veniva misurata mettendo un panno umido su un termometro ed esponendolo all'aria. Questo metodo rappresentava quanto velocemente l'acqua evaporava dal panno, simile al sudore dalla pelle.

Per verificare tale limite, ricercatori della Pennsylvania State University hanno misurato le temperature interne di giovani sani in una camera calda, scoprendo che raggiungevano il loro "limite ambientale critico" a 30,6°C di temperatura di bulbo umido, ben al di sotto del teorizzato 35°C.