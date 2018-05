Scoperta maxi truffa informatica: PEC false per rubare denaro da conti correnti

E' stata scoperta quella che si può a tutti gli effetti definire la truffa informatica più avanzata mai messa a segno in Italia. Un gruppo di criminali informatici, infatti, sono riusciti a violare il sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC) per trafugare denaro da centinaia di conti correnti bancari.

L'operazione attraverso cui è stato scoperto questo attacco è stata portata a termine dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, i quali hanno collaborato con la DDA di Maurizio de Lucia ed arrestato cinque persone ritenute a vario titolo responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla frode informatica, riciclaggio, accesso abusivo a sistema informatico o telematico e sostituzione di persona.

Gli istituti finanziari finiti sotto attacco sono tra i più noti: si parla di Banca Mediolanum, Banca Fineco, CheBanca!, ING Bank, IW Banck e Barclays Bank. I correntisti sono stati tratti in inganno attraverso delle PEC false, sostituite ai sistemi autentici. I cinque arrestati, infatti, sarebbero riusciti a sostituire i siti web istituzionali (tra cui Telemaco Infocamere, INIPEC.gov.it, RegistroImprese.it), inserendo al posto degli indirizzi di PEC delle banche italiane, quelli di caselle di posta certificata attivati proprio per la truffa su provider come Aruba e Legalmail, intestandoli a soggetti ignari o inesistenti.

Attraverso questo complesso sistema, gli arrestati sono riusciti ad interporsi tra i titolari dei conti correnti e gli istituti di credito, entrando in possesso delle credenziali di accesso. Una volta ottenute username e password, effettuavano molte operazioni di home banking, spostando piccole quantità di denaro su altri conti correnti intestati a persone che a loro volta erano ignote di essere vittima di un furto d'identità.

Una parte consistente delle cifre accumulate sono state riciclate con investimenti in Bitcoin utilizzati per l'acquisto di armi e munizioni nel deep web.

Gli arrestati erano già noti in passato per truffe informatiche. Il PM Giovannella Scaminaci ed il sostituto Antonella Fradà ha chiesto il sequestro preventivo di 1,2 milioni di Euro trovati sui conti degli indagati.