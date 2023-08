Scoperta la medusa nuotatrice più antica del mondo

I ricercatori dell’Università di Toronto hanno annunciato di aver identificato la più antica medusa nuotatrice mai ritrovata. Si chiama Burgessomedusa phasmiformis e nuotava nei mari del Cambriano, circa 500 milioni di anni fa.

Lo studio, pubblicato nella rivista Proceedings of the Royal Society B, si basa su esemplari fossili scoperti tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta nell'argillite di Burgess, in Canada. I reperti, che vedete in foto, sono attualmente conservati nel Royal Ontario Museum (ROM).



Dai fossili è possibile osservare che questi animali potevano superare i 20 centimetri di lunghezza. Inoltre, come la pericolosa Caravella Portoghese, erano in grado di nuotare liberamente e la presenza di tentacoli permetteva loro di catturare prede di grandi dimensioni.

Le meduse fanno parte di uno dei gruppi di animali più antichi mai esistiti, gli Cnidari, che comprende anche coralli e anemoni di mare. Durante la loro vita (che può essere anche praticamente infinita, come dimostra la medusa immortale), questi animali possono assumere due forme corporee. Il primo stadio, chiamato polipo (che non è il polpo), è caratterizzato da un corpo a forma di vaso ed è spesso ancorato al fondale. Il secondo stadio è quello delle meduse in senso stretto, con il classico corpo a forma di campana, spesso provvisto di lunghi tentacoli e capace di nuotare autonomamente.

L’origine delle meduse non è ben compresa dai biologi poiché i loro fossili sono estremamente rari, essendo questi animali composti essenzialmente d’acqua. Di conseguenza, erano stati ritrovati soltanto pochi fossili risalenti al Cambriano, tutti appartenenti a polipi. La scoperta di Burgessomedusa è quindi molto importante perché dimostrerebbe che questi animali sapevano nuotare autonomamente già 500 milioni di anni fa.