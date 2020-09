Alla scoperta della mela estinta del Colorado: esiste solo un albero che produce il frutto

Gli esperti concorderanno con certezza che il Colorado non è sicuramente il posto più facile per coltivare frutta. L'altitudine elevata e le escursioni termiche estreme in primavera e in autunno creano problemi agli agricoltori che cercano di coltivare i classici frutti come mele, pesche, pere, ciliegie e prugne.

Tuttavia, una coppia dopo aver acquistato un vivaio nel 2001 ha avuto un obiettivo saldo in mente: creare e preservare una banca genetica di mele del Colorado e reintrodurre quelle varietà negli attuali frutteti. "Preservare la diversità genetica della mela è storicamente importante e fornisce una risorsa preziosa agli agricoltori e ai consumatori di oggi", affermano Addie e Jude Schuenemeyer.

Il duo di agricoltori è riuscito a non far "estinguere" una mela della zona, la Colorado Orange. "Aveva un'enorme complessità. Era dolce ma aveva una sottigliezze piccante", spiegano gli Schuenemeyer. Quando l'agricoltura industriale si è radicata negli Stati Uniti all'inizio del XX secolo, vennero fuori tantissime varietà di mele, coltivate in climi più favorevoli.

Tra queste a dominare lentamente il mercato fu la Red Delicious, che uscì intorno al 1900. "Nel 1920, divenne la mela dominante. Era una mela rossa brillante che cresceva abbastanza bene ovunque". I frutteti che coltivavano una vasta gamma di mele diverse lentamente scomparvero per dar spazio all'agricoltura industriale.

"Abbiamo documentato oltre 400 varietà di mele coltivate storicamente in Colorado, il 50% ora è considerato perduto", afferma Addie. "La Colorado Orange era uno di questi." Per molto tempo, infatti, questa varietà di mele si pensava che fosse estinta... fortunatamente gli sforzi dei Schuenemeyer hanno "salvato" la varietà dalla scomparsa. Attualmente, infatti, esiste un solo albero che fruttifica di questa varietà. Si è tentato di preservare questa delizia e, sebbene siano stati piantati 50-60 nuovi alberi, nessuno di questi ha ancora fruttificato.

Non si deve sottovalutare la frutta, perché un tipo in particolare potrebbe essere il prossimo "super-cibo" del futuro.