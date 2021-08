É stata scoperta una misteriosa 'medusa rosso sangue' sconosciuta alla scienza

Sono tante le creature che non conosciamo. Trovare uno di questi esemplari "sconosciuti" per i ricercatori è grande fonte di gioia, ma passeranno anni prima di avere una conoscenza a 360° dell'essere vivente. Recentemente i ricercatori del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hanno fatto una grande scoperta in questo senso.

Gli addetti ai lavori, infatti, potrebbero aver scoperto una medusa precedentemente sconosciuta a quasi 700 metri sott'acqua. La creatura in questione ha un corpo rosso sangue e sembra appartenere al genere Poralia (l'unica che si conosce di questo genere è la Poralia rufescens, ma la nuova scoperta sembra essere molto diversa).

La medusa - ancora senza nome - sembra essere stata scoperta al largo della costa di Newport, nel Rhode Island grazie al veicolo telecomandato Deep Discoverer dell'agenzia. "Nel complesso, è stata vista una grande varietà di animali, come ctenofori, cnidari, crostacei e Actinopterigi", ha dichiarato Quinn Girasek, una stagista del NOAA che studia biologia al Juniata College in Pennsylvania nella dichiarazione. "Abbiamo anche visto diverse famiglie non descritte e potenziali nuove specie".

Tutte queste immersioni, esattamente 25 a profondità che vanno da 250 a 4.000 metri, sono state condotte nell'ambito del North Atlantic Stepping Stones della NOAA, che il team ha condotto dal 30 giugno al 29 luglio. Sicuramente passerà molto tempo prima che la "medusa rosso sangue" venga confermata dalla scienza come una nuova specie (qui potrete trovare il video della creatura).

