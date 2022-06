Scoperta una misteriosa relazione tra il calore e le proteine coinvolte nell'Alzheimer

Il morbo di Alzheimer è la causa più comune di demenza; se vogliamo alleviare il suo impatto, dobbiamo capire il più possibile come inizia e gli effetti che ha sulle cellule cerebrali - e un nuovo studio rivela che lo sviluppo della malattia può causare un grave surriscaldamento delle cellule.

Sappiamo che l'Alzheimer è caratterizzato dalle proteine ​​beta-amiloide e tau che si aggregano nel cervello, uccidendo le cellule e provocando il restringimento del cervello. Il nuovo studio mostra come l'amiloide-beta può distruggere una cellula "come se si friggesse un uovo" aumentandone la temperatura.

Uno degli aspetti più impegnativi della ricerca sull'Alzheimer è il fatto che non comprendiamo appieno ciò che causa l'accumulo di beta-amiloide nel cervello; tuttavia, in questo ultimo studio, i ricercatori sono stati in grado di osservarlo innescando questo cambiamento di temperatura, noto tecnicamente come termogenesi intracellulare.

"Una volta che gli aggregati si sono formati, possono uscire dalla cellula ed essere assorbiti dalle cellule vicine, infettando la beta-amiloide sana in quelle cellule", afferma l'ingegnere chimico Chyi Wei Chung, dell'Università di Cambridge nel Regno Unito.

L'Alzheimer è una malattia notoriamente difficile da indagare, perché richiede molto tempo per svilupparsi; il suo pieno impatto sul cervello può essere esaminato in dettaglio solo analizzando il tessuto cerebrale dopo che il soggetto è morto.

Questo particolare studio è stato possibile grazie a minuscoli sensori di temperatura chiamati termometri polimerici fluorescenti (FPT).

La squadra ha aggiunto beta-amiloide alle linee cellulari umane in laboratorio per attivare il processo di aggregazione. Una volta che la proteina beta-amiloide ha iniziato a formarsi in fili noti come fibrille, la temperatura media delle cellule ha iniziato a salire, rispetto alle cellule a cui non era stata aggiunta artificialmente alcuna proteina. Che poi porta a una reazione a catena.

"Quando le fibrille iniziano ad allungarsi, rilasciano energia sotto forma di calore", afferma il neuroscienziato Kaminski Schierle, dell'Università di Cambridge.

"L'aggregazione di beta-amiloide richiede molta energia per andare avanti, ma una volta avviato il processo di aggregazione, accelera e rilascia più calore, consentendo la formazione di più aggregati".

Inibendo l'aggregazione di beta-amiloide in altre cellule, i ricercatori sono stati in grado di isolare e identificare la formazione di fibrille come causa della termogenesi. È possibile che i futuri trattamenti per l'Alzheimer guardino alla prevenzione dell'aggregazione come un modo per mantenere le cellule cerebrali fresche e, soprattutto, vive.

"Mostriamo, per la prima volta in cellule vive, che l'allungamento dell'Aβ42 [sottovariante 42 amiloide-beta] è direttamente responsabile dell'aumento delle temperature medie cellulari”, scrive il gruppo.

Oltre agli esperimenti di laboratorio, sono stati utilizzati modelli computerizzati per valutare come l'amiloide-beta potrebbe funzionare all'interno di una cellula per aumentare le temperature, avvicinandoci potenzialmente a una piena comprensione della malattia che colpisce decine di milioni di vite.

Eventuali trattamenti risultanti sono ancora lontani, ma lo studio chiarisce uno dei misteri attorno alla malattia. Si pensava invece che il danno alle batterie cellulari o ai mitocondri avrebbe portato alla termogenesi.

"La termogenesi è stata associata allo stress cellulare, che può promuovere un'ulteriore aggregazione", afferma Chung.

"Riteniamo che quando c'è uno squilibrio nelle cellule, come quando la concentrazione di amiloide-beta è leggermente troppo alta e inizia ad accumularsi, la temperatura cellulare aumenta".