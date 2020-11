Alla scoperta del 'Monte Olimpo', il vulcano di 26.000 metri che si trova su Marte

Vi potreste mai immaginare una montagna più grande del monte Everest? Bene, esiste ed è su Marte. Stiamo parlando dell'Olympus Mons (Monte Olimpo), che raggiunge l'incredibile altezza di ben 26 chilometri.

Non è solo incredibilmente alto: il suo diametro si estende per 600 chilometri da bordo a bordo, grande quanto la Francia. Uno studio del 2011 ha suggerito che il vulcano sia formato da circa 4 milioni di chilometri cubi di materiale; 100 volte il volume del vulcano più grande della Terra, il Mauna Loa.

L'Olympus Mons si trova sullo stesso "rigonfiamento" vulcanico dei tre vulcani di Tharsis Montes: Ascraeus Mons, Pavonis Mons e Arsia Mons. Questi quattro vulcani hanno fatto "ribaltare" un po' il pianeta. Circa 3 miliardi di anni fa, gli strati esterni di Marte scivolarono sotto il loro peso, la crosta e il mantello viaggiarono di circa 20°, spostandosi dalle regioni polari verso l'equatore.

La domanda è: come ha fatto un vulcano del genere a diventare così grande? Il Monte Olimpo è un vulcano a scudo, il che significa che trasuda enormi quantità di lava, piuttosto che semplicemente esplodere. La caratteristica di questi vulcani consente loro di crescere lentamente nel tempo. Esistono anche sulla Terra, ma la tettonica delle placche terrestri diffonde anche il magma, che impedisce ai vulcani terrestri di crescere "all'infinito". Marte, d'altra parte, non ha la tettonica a placche e il suo vulcano è rimasto attivo per centinaia di milioni di anni.

Ecco spiegata la sua grandezza.