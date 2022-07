Scoperta la nave che ispirò uno dei film più amati di sempre: I Goonies

Sono stati scoperti in una grotta di Nehalem Bay in Oregon, i resti del galeone che ispirò l'amatissimo film "i Goonies", punto di riferimento per intere generazioni.

La scoperta è il frutto di ben 16 anni di ricerche e solo ora, grazie a degli esami effettuati con la tecnica del radiocarbonio, gli studiosi hanno capito che le travi rinvenute nella grotta sono proprio quelle del Santo Cristo de Burgos.

Si tratta di una nave spagnola che nel 1963 salpò a Manila e da qui venne inghiottita dall'Oceano Pacifico con tutti i suoi oggetti più prestigiosi quali set di tè in porcellana, seta cinese e blocchi di cera d'api. La grande scoperta ha avuto luogo su una spiaggia dell’Oregon alla foce del fiume Nehalem, a 11.000 km dal porto dal quale il galeone si era inizialmente imbarcato.

È solo grazie alla società di archeologia marittima che questa scoperta è stata resa possibile. Scott Williams, fondatore della prestigiosa società, fu, infatti, il primo ad impegnarsi e a credere fortemente in questa ricerca ma, tuttavia, fu solo grazie al pescatore Craig Andes che arrivò la vera e propria svolta.

Nonostante infatti gli scetticismi e i dubbi dei ricercatori, lui continuò a restare ben saldo sulle sue convinzioni, affermando che le 16 travi di legno presenti nella grotta appartenevano al galeone ricercato.

Si tratta di una notizia che ha fatto e che farà scalpore fra intere generazioni in quanto il celebre film i Goonies narra proprio le vicende di un giovane gruppo di ragazzi alla ricerca di un tesoro, che fra mille peripezie si imbattono dinanzi ad una nave scomparsa, quella, nella realtà, finalmente ritrovata.