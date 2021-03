È stata scoperta una nuova anomalia magnetica risalente a 800 anni fa

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, un team internazionale di ricercatori ha analizzato centinaia di anni di dati sul campo magnetico terrestre e ha trovato qualcosa di strano: una "anomalia del campo magnetico" nel sud-est asiatico circa 800 anni fa.

Questa scoperta potrebbe aiutare gli esperti a comprendere meglio il comportamento futuro del campo magnetico del nostro pianeta. Analizzando degli oggetti in ferro, noti come Tonle Bak, fabbricati tra l'XI e il XIV secolo nella Cambogia moderna, il team di esperti è stato in grado di raccogliere una registrazione perfettamente conservata del campo magnetico nell'area.

Il campo magnetico nel continente ha cambiato direzione di quasi 0,05 gradi e la sua inclinazione da circa 30 gradi a soli cinque gradi. Anche l'intensità del campo è diminuita in modo significativo, secondo quanto riportano i dati ottenuti. Una ricerca che potrebbe aiutare gli addetti ai lavori a prevedere i futuri cambiamenti geomagnetici.

"Comprendere le variazioni del campo magnetico nel passato, specialmente durante l'Olocene, è utile per decifrare i comportamenti geomagnetici moderni o anche prevedere variazioni future", scrive il team nel loro articolo. "Il campo geomagnetico contiene informazioni sulle dinamiche interne della Terra ed è strettamente correlato al mantenimento di un pianeta abitabile da parte degli esseri umani", si legge, infine, nel documento.

Cosa accadrebbe se il campo magnetico della Terra, invece, dovesse sparire?