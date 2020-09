Scoperta una nuova classe di superconduttori: i g-wage superconductor

Gli scienziati hanno ipotizzato a lungo l'esistenza di altri tipi di superconduttori e questa volta avevano ragione: una nuova ricerca ha identificato il g-wave supercondoctur per la prima volta. Questo è un passo significativo delle applicazioni nella vita di tutti i giorni.

I superconduttori sono materiali che non presentano resistenza elettrica, quindi il passaggio della corrente può avvenire quasi senza dispersioni. Questa tecnologia promette grandi passi avanti in tutti gli ambiti tecnologici ma ha un problema molto grande: la maggior parte dei superconduttori deve essere raffreddato a pochi gradi sopra lo zero assoluto per mostrare questa proprietà, rendendo molto difficile il loro utilizzo.

Fino ad ora, questi materiali lavoravano grazie ai "singoletti di spin", una coppia di Cooper formata da elettroni con spin-up e spin-down. Ci sono due tipi di superconduttori che sono in accordo con questa descrizione: le s-wave e le d-wave.

Nel primo caso, i momenti angolari delle coppie di Cooper puntano uno verso l'altro e si cancellano a vicenda. Nel secondo caso si crea un momento angolare positivo lungo un asse e negativo lungo l'altro.

Il nuovo tipo ha un momento angolare totalmente diverso da entrambi i superconduttori conosciuti, ed è stato scoperto grazie a una spettroscopia agli ultrasuoni del rutenato di stronzio.

"Questo esperimento mostra la possibilità di avere un nuovo tipo di superconduttore a cui non avevamo mai pensato prima," afferma Brad Ramshaw della Cornell University. "Apre a una miriade di possibilità su cosa possa essere un superconduttore e come si manifesta."

Il team stava cercando un altro tipo di superconduttori, anche questo ipotetico, chiamato p-wave superconductor. Gli scienziati credevano che potesse essere una tripletta di spin, in cui gli elettroni hanno lo spin diretto nella stessa direzione. Invece della superconduttività p-wave, hanno trovato un diverso tipo di momento angolare.

La scoperta è un passo avanti nella comprensione dei superconduttori. Se questa tecnologia può essere migliorata e portata a lavorare a temperature più calde, i benefici sono potenzialmente enormi: circuiti e batterie che non perdono potenza durante il loro utilizzo o qubit per i nuovi computer quantistici.