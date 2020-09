Scoperta una nuova proprietà unica e singolare di Stonehenge

Secondo un nuovo studio che sarà pubblicato nel numero di ottobre del Journal of Archaeological Science, Stonehenge potrebbe essere stato utilizzato come una sorta di spazio acustico che amplificava le voci e migliorava il suono di qualsiasi musica suonata dalle persone che si trovavano al suo interno.

Per esplorare queste dinamiche sonore di Stonehenge, l'ingegnere acustico Trevor Cox, insieme ai suoi colleghi, ha utilizzato scansioni laser del sito e prove archeologiche per costruire un modello fisico di un dodicesimo delle dimensioni del monumento reale. Il modellino è stato poi inserito all'interno di una camera anecoica, un ambiente di laboratorio strutturato in modo da ridurre il più possibile la riflessione di suoni e segnali sulle pareti.

Questa stanza aveva l'obiettivo di simulare gli effetti acustici del paesaggio aperto che circonda Stonehenge e del terreno compatto all'interno del monumento. Le pietre simulate per la costruzione del modello sono state costruite per ridurre al minimo l'assorbimento acustico, proprio come le vere pietre di Stonehenge.

Il team ha posizionato altoparlanti e microfoni in vari punti all'interno e appena fuori dalla Stonehenge Lego (il soprannome del modello). Ogni altoparlante emetteva suoni che andavano dalle basse alle alte frequenze. Quest'ultime sono state modulate in modo che i suoni degli altoparlanti interagissero con le pietre del modello allo stesso modo dei suoni naturali a Stonehenge.

Nonostante molti spazi vuoti tra le pietre, i suoni sono rimasti brevemente all'interno di Stonehenge Lego. Il team ha infatti scoperto che il tempo di riverbero, una misura del tempo impiegato dal suono per decadere di 60 decibel, è in media di circa 0.6 secondi all'interno del modello per i suoni a media frequenza. Questo effetto avrebbe potenziato la capacità di ascoltare le voci e migliorare i suoni della batteria o di altri strumenti musicali.

Per fare un confronto, il tempo di riverbero in un soggiorno è di 0.4 secondi, circa due secondi in una grande sala da concerto e otto secondi in una grande cattedrale. È ovviamente necessaria una gamma più ampia di misure acustiche per rilevare gli effetti nel modello in scala che sono presenti anche a Stonehenge.

Non sappiamo ancora quali cerimonie o attività si siano svolte a Stonehenge, ma i suoni dovrebbero aver giocato un ruolo molto importante durante queste attività.