È stata scoperta una nuova regione della Via Lattea, piena di stelle rarissime

Alcuni astrofici hanno scoperto una zona tutta nuova della Via Lattea, mai mappata prima d'ora: è stata nominata "Sperone di Cefeo", e dalle prime analisi sembrerebbe carica di stelle di classe OB, le più rare, calde e massicce dell'Universo.

I ricercatori stavano effettuando un lavoro di mappatura del nostro vicinato cosmico, utilizzando il satellite Gaia dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e altri telescopi di tutto il mondo, quando si sono imbattuti nella nuova regione, come riferito proprio nel loro recente studio.

Secondo i primi calcoli, lo Sperone Di Cefeo si troverebbe tra la fascia del "Braccio di Orione" - cioè la zona dove è situato il nostro Sistema Solare - e la costellazione di Perseo. Le stelle osservate sono prevalentemente di classe OB. Sono tutte molto grandi (le più piccole segnalate hanno 3 volte la massa del Sole) e, a causa della loro incredibile incandescenza e temperatura, il loro colore è blu/bianco; corpi celesti simili sono incredibilmente potenti, ma la loro vita è molto più breve rispetto alle altre stelle.

Le violente reazioni nucleari che avvengono nei loro nuclei le rendono in superficie oltre sei volte più calde del nostro Sole. Quando il loro ciclo vitale giungerà al termine, tra alcune decine di milioni di anni (ma le più massicce possono durare anche molto meno), esploderanno in spettacolari supernove - disperdono nuovi elementi pesanti essenziali per la vita complessa nella galassia.

"Le stelle OB sono molto rare: in una galassia di 200 miliardi di stelle come la nostra potrebbero essercene meno di 20.000", ha detto il coautore dello studio Michelangelo González, ricercatore presso il Centro di Astrobiologia spagnolo. "Poiché sono responsabili della creazione di molti elementi pesanti, possono davvero essere viste come le 'fautrici chimiche' della galassia. È a causa di stelle come queste che la geochimica del nostro pianeta è complessa e variegata a tal punto da rendere possibile la biochimica (e la vita)".

Rimanendo in tema spaziale, sapevate che la Galassia di Andromeda ci sarà praticamente addosso tra 4 miliardi di anni?