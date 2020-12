È stata forse scoperta una nuova specie di balena mai vista prima

Sono tante le creature sconosciute che ancora gli esperti di tutto il mondo non conoscono e, una di questa, potrebbe essere stata portata alla luce! Un team che fa parte della Sea Shepherd Conservation Society ritiene di essersi imbattuto in una specie di balena precedentemente sconosciuta al largo della costa occidentale del Messico.

L'obiettivo del team era un altro: individuare le balene dal becco. Tuttavia, dopo aver scattato fotografie e registrazioni video delle creature, gli scienziati della ricerca erano "altamente fiduciosi" che questi individui appartenessero a una specie sconosciuta. Le loro valutazioni, adesso, saranno confermate dalle analisi genetiche dei campioni prelevati.

"In genere, la classificazione di una nuova specie richiede anche un olotipo, o cranio e scheletro, che fornisce ulteriori prove morfologiche. Dobbiamo scoprire se un campione genetico sarà sufficiente per dichiarare queste balene come parte di una nuova specie", ha dichiarato la ricercatrice della scoperta, Elizabeth Henderson.

Questo branco sconosciuto appartiene alla famiglia delle balene dal becco, ma i loro vocalizzi sottomarini non corrispondono a nessuna delle loro "canzoni" note alla scienza. Inoltre, le loro caratteristiche fisiche non corrispondono a quelle delle specie conosciute nella zona, il che, combinato con il loro canto insolito, rende molto probabile che siano davvero una nuova specie.

Stiamo in attesa, quindi, del verificarsi della scoperta. Stiamo a vedere.