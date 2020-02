Scoperta una nuova specie di dinosauro, antico parente del Tirannosauro

E’ stata scoperta una nuova specie di dinosauro, un antico carnivoro vissuto milioni di anni fa e ancestrale parente del più moderno Tirannosauro.

A questa nuova specie è stata dato un nome molto particolare, un nome che, è il caso di dirlo, è tutto un programma. L’epiteto scientifico di questo nuovo dinosauro è, infatti, Thanatotheristes degrootorum, un nome che richiama la divinità greca Tanatos, l’antico dio che impersonava la morte, figlio di Notte e fratello di Ipno. E il nome che gli scienziati hanno scelto per questo dinosauro non è casuale, come ci dicono i paleontologi che hanno preso parte allo studio. Con le sue ragguardevoli dimensioni, circa otto metri di lunghezza, questo carnivoro si trovava all'apice della catena alimentare e, probabilmente, era il terrore degli altri dinosauri più piccoli.

Questo antico dinosauro carnivoro era, probabilmente, un antenato del famosissimo Tirannosauro ma, mentre il Tirannosauro è vissuto 66 milioni di anni fa, il Thanatotheristes degrootorum è più vetusto, con i suoi quasi 80 milioni di anni sul groppone. Questo animale viveva in quelle che erano le antiche pianure del Nord America, in particolare quelle zone che appartengono al Canada, ed aveva un muso molto lungo rispetto al tirannosauro che tutti conosciamo. Questa differenza nell'architettura del cranio è da ricercarsi, probabilmente, nella differenza di dieta tra questo dinosauro e il suo nipote più prossimo, il tirannosauro, appunto.

Come ci dicono gli esperti, sono state scoperte pochissime specie diverse di tirannosauro: quest’ultima, infatti, è stata trovata oltre 50 anni dopo rispetto la precedente, e questa penuria di specie diverse non è affatto un caso. In natura, infatti, i grandi predatori all'apice della catena alimentare, come nel nostro caso i tirannosauri, sono relativamente pochi e meno numerosi rispetto alle molteplici specie di animali erbivori conosciute. Da qui si spiega perché solo poche specie diverse di tirannosauro sono state trovate fino ad ora.