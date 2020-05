Scoperta una nuova specie di dinosauro partendo da un piccolo frammento di mascella

Partendo solamente da un piccolo frammento di osso della mascella, scoperto nel Regno Unito, gli scienziati sono arrivati a scoprire una nuova specie di dinosauro volante.

Questa interessante scoperta, che aumenta il numero di specie di dinosauro che conosciamo, è avvenuta sulla famosissima Isola di Wight, nel sud dell’Inghilterra. Gli scienziati dell’Università di Portsmouth, partendo dal semplice frammento di mascella trovato sull'isola, hanno capito che si trattava di una nuova specie di dinosauro volante appartenente all'ordine degli Pterosauri, dinosauri volanti che hanno dominato i cieli durante il periodo del Cretaceo. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Cretaceus Research. Vi è da dire che i ritrovamenti fossili di questo particolare genere di dinosauro sono piuttosto comuni in Cina ed in Brasile, di meno nella zona Europea.

Il frammento osseo ritrovato appartiene sicuramente all'ordine degli Pterosauri e, più in particolare, doveva essere di un membro della famiglia degli Tapejaridae perché il frammento in questione aveva una caratteristica tipica: all'interno sono presenti delle cavità piccolissime che contenevano, quando l’animale era in vita, dei “sensori” che servivano al predatore per andare a cacciare e localizzare le prede. Altra caratteristica tipica della famiglia è il becco estremamente affilato. In onore del luogo dove il frammento di mascella è stato portato alla luce, la nuova specie è stata chiamata Wightia declivirostris. Studiandola, si è visto che, da un punto di vista evolutivo, era molto più vicina ai suoi conspecifici Cinesi piuttosto che a quelli scoperti in Brasile.

Caratteristica interessante di questo ordine è che gli animali avevano delle gigantesche creste sul capo che potevano essere lunghe due volte il cranio e, probabilmente, dovevano essere colorate per assolvere ad una funzione precisa: l’accoppiamento. Da questo punto di vista era importante, per l’animale, che la cresta fosse molto lunga e dai colori sgargianti per avere più probabilità di attirare la femmina.

Credit immagine: Megan Jacobs