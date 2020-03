Scoperta una nuova specie di dinosauro piumato, cugino del velociraptor

E’ stata trovata in New Mexico, Sud America, una nuova specie di dinosauro dal corpo ricoperto di piume che discende dai raptor ed è vissuta nel lontano Cretaceo.

La prima scoperta di questo dinosauro risale al 2008 quando, in Sud America, e per la precisione in New Mexico, sono stati trovati una ventina di frammenti di ossa appartenenti ad una nuova specie di dinosauro, o meglio ad un cugino dei più famosi Velociraptor. A questa nuova specie è stato dato il nome scientifico di Dinobellator notohesperus ed è vissuta nel Cretaceo, circa 67 milioni di anni fa. Come ci dicono gli scienziati che hanno pubblicato la loro ricerca sulla rivista Scientific Report, questa creatura è uno degli ultimi raptor mai esistiti.

Le sue dimensioni erano piuttosto modeste perché era alto solamente un metro. Nonostante l’altezza non fosse dalla sua parte, questo antico dinosauro era estremamente agile ed era un abile cacciatore. Faceva affidamento, per cacciare le sue prede, sulla agilità e la velocità e sulle sue abilità da predatore. Le prede preferite dovevano essere piccoli animali come uccelli e lucertole che catturava e divorava senza pietà. Una caratteristica peculiare di questo dinosauro è la presenza di piume sul suo corpo visto che, sulle sue ossa, sono stati trovati dei segni laddove la piuma si inseriva nell'osso. Gli arti molto lunghi fanno pensare che l’animale fosse molto veloce e, altra caratteristica importante, aveva una coda che fungeva come una specie di timone.

Come ci spiegano gli scienziati, la coda di questo piccolo dinosauro era rigida verso la punta ma la base, invece, era mobile. Quando il dinosauro correva, la base della coda, muovendosi, aumentava l’agilità del dinosauro quando questi cambiava direzione, fungendo esattamente da timone, aiutando l’animale durante gli inseguimenti della preda e, in particolare, durante le corse in zone di pianura. Insomma, l’era in cui i grandi dinosauri dominavano la Terra non smette mai di sorprenderci con le sue meraviglie.

Credit immagine: Sergey Krasovskiy