Scoperta una nuova specie di piccolo primate dalla pelliccia variopinta

E’ stata scoperta, in sud America, una nuova specie di scimmia che, per molto tempo, è sfuggita agli occhi degli scienziati “mimetizzandosi” con un'altra molto somigliante.

Ci troviamo nella foresta pluviale amazzonica e, in questo enorme e complesso ecosistema, è stata scoperta una nuova specie di primate che, per molto tempo, data la sua somiglianza con un’altra specie, è sfuggita agli occhi attenti dei ricercatori che l’hanno chiamata, dunque, Plecturocebus parecis. Questi primati, appartenenti alla famiglia Pitheciide, sono di piccole dimensioni ed estremamente pelosi. Forse la loro caratteristica che spicca di più è quella di avere una coda molto lunga che gli serve per mantenersi in equilibrio quando si muovono per la foresta pluviale amazzonica.

Solitamente, la pelliccia di queste scimmie è di colore grigio ed hanno le zampette leggermente più chiare mentre sulla schiena spicca una lunga striscia rossastra che dona a questi animali un tocco di colore molto vivido. La nuova specie è stata riconosciuta tramite la lettura del DNA e la zona dove vive, anche se non precisamente codificata, è intorno all'altopiano di Parecis, dal quale prende il nome, appunto. Vive, quindi, in zona a quote più alte rispetto alle sue parenti più prossime. Ma il team di ricerca che ha scoperto questa nuova specie ci mette subito in guardia. Consiglia, infatti, di annoverare la nuova specie tra quelle a minaccia di estinzione a causa della perdita dell’habitat.

La nuova specie vive, infatti, all'interno di una zona in cui la deforestazione avanza a ritmo incalzante e le zone disboscate vengono poi convertite a piantagioni di mais e soia. Come se questo non bastasse, quelle zone di foresta sono interessate anche da molti incendi, la maggior parte, forse, di origine dolosa, e da una ulteriore deforestazione attuata per potervi costruire autostrade. La perdita di foresta, quindi, mette a rischio non solo le specie che sono conosciute e descritte, ma anche tutte quelle che ancora non sono state scoperte e che si possono estinguere ancor prima che vengano descritte e studiate.