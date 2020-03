Scoperta una nuova specie con della plastica all'interno dell'intestino

In una delle zone più inaccessibili e profonde dei nostri oceani è stata trovata una nuova specie di animali al cui interno, nell'intestino, erano presenti frammenti di plastica.

Il nome della nuova specie che è stata scoperta è Eurythenes plasticus ed il nome che gli scienziati hanno deciso di darle non è affatto casuale. Dopo le analisi di rito gli esperti hanno, infatti, scoperto che, all'interno di questo piccolo animale, nel suo intestino, era presente un frammento di plastica. Il frammento apparteneva a quella famiglia di plastica denominate PET, un acronimo che sta per PoliEtilene Telefatalato, quindi piuttosto comune nelle nostre abitazioni. Questo avvenimento così inusuale deve però farci pensare: il fatto che una nuova specie, che vive in uno dei posti più inaccessibili e profondi della Terra, avesse al suo interno della plastica ci fa capire come il problema dell’inquinamento sia sempre più pressante.

Infatti E. plasticus è stata raccolta all'interno della Fossa delle Marianne, nell'Oceano Pacifico, una zona compresa tra Giappone e Filippine a ben 6900 metri di profondità. Sembra, quindi, che neppure una zona così inaccessibile, così in profondità nei nostri Oceani, sia esente dall'inquinamento da plastica. Il problema della plastica è che si disgrega in particelle sempre più piccole, difficili persino da vedere ad occhio nudo. Nel nostro caso, ci spiegano gli scienziati che hanno partecipato allo studio, queste particelle si sono depositate sul fondale per poi essere, probabilmente, essere state divorate da questo organismo che è, diciamo così, di bocca molto buona ed anche molto vorace.

Vista la scarsità di cibo in questi ambienti profondi, questi animali dalle dimensioni di pochi millimetri non possono permettersi di essere schizzinosi con il cibo, quindi divorano tutto ciò che capita loro a tiro. La scoperta è avvenuta grazie agli scienziati dell’Università di Newcastle e la ricerca è stata pubblicata sulla rivista Zootaxa.

Credit immagine: Weston et al., 2020, Newcastle University