È stata scoperta una nuova specie di 'polpo Dumbo'

Nella parte settentrionale delle Emperor Seamounts, una dorsale montuosa sottomarina nell'Oceano Pacifico nord-occidentale, i ricercatori hanno identificato il polpo Grimpoteuthis imperator attraverso una serie di scansioni non invasive.

"In zoologia, le descrizioni delle specie si basano convenzionalmente su tecniche morfologiche invasive, che spesso portano a danni degli esemplari e quindi solo una comprensione parziale della loro complessità strutturale", scrivono i ricercatori nel loro articolo pubblicato sulla rivista BMC Biology. In poche parole, per descrivere gli esemplari gli scienziati sono costretti a sezionare la creatura.

Tuttavia, questa volta gli esperti non hanno fatto del male all'animale. Il tutto utilizzando diverse tecniche di scansione. "Qui, presentiamo una combinazione di metodi interamente non invasivi e minimamente invasivi che consentono descrizioni tassonomiche di grandi esemplari zoologici in modo più completo", continuano gli scienziati.

Addirittura, alcune delle informazioni che i ricercatori sono stati in grado di raccogliere, come la forma del cuore sistemico, non sono state descritte prima nelle specie di polpi. A queste creature viene spesso dato il nome "Dumbo" a causa della loro somiglianza con l'elefante Disney, grazie a due grandi pinne che sembrano le sue orecchie.

La buona notizia è che le tecniche utilizzate per la scansione del polpo stanno diventando sempre più popolari per identificare nuovi gruppi nel regno animale, ma fino ad ora è stata utilizzata principalmente per creature più piccole.