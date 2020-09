Scoperta una nuova specie di ragno che vive ad un'altitudine di oltre 3.500 metri

Charlotte Hopfe, dell'Università di Bayreuth, ha scoperto e descritto zoologicamente una nuova specie di ragno. La scoperta è avvenuta durante un soggiorno di ricerca negli altopiani della Colombia condotto nell'ambito del suo dottorato.

Le creature di questa specie precedentemente sconosciuta sono originari di questi altopiani, non lontani dalla costa del Pacifico, ad un'altitudine di oltre 3.500 metri sul livello del mare. La scienziata ha presentato il ragno nella rivista PLOS ONE, che ha deciso di chiamare Ocrepeira klamt. "Ho scelto questo nome in onore di Ulrike Klamt, la mia insegnante di tedesco al liceo. L'entusiasmo con cui persegue la sua professione e l'interesse che mostra per i suoi studenti e per la letteratura sono fonte di ispirazione per me", afferma Hopfe.

Gli habitat di queste specie sono distribuiti ad altitudini con condizioni climatiche, vegetazione ed ecosistemi molto diversi. Il ricercatore di Bayreuth ha raccolto e determinato zoologicamente esemplari di oltre 100 specie di ragno in questi luoghi. L'Ocrepeira klamt si differenzia dalle specie affini per la sorprendente struttura dei suoi organi riproduttivi.

Lo studio dei ragni provenienti da regioni con una così vasta varietà climatica ed ecologica può anche offrire la possibilità di trovare risposte a due domande ancora inesplorate: non è ancora noto se le temperature, le precipitazioni o altri fattori climatici influenzino l'evoluzione dei ragni o le proprietà della loro seta. E non è ancora chiaro se le proprietà di quest'ultime siano modificate dai fattori climatici.

Ad esempio, un ragno che vive in alta montagna, come l'Ocrepeira klamt, produrrebbe la stessa seta se fosse originario di una regione molto più bassa? "Maggiore è la varietà di sete di ragno di cui conosciamo le strutture e le proprietà, maggiore è il potenziale per ottimizzare i biomateriali esistenti e per sviluppare nuovi tipi di biomateriali sulla base delle proteine ​​della seta", spiega infine Hopfe.