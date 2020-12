È stata scoperta una nuova specie di serpente con squame 'scintillanti'

Mentre degli scienziati stavano studiando l'incredibile quantità di vita e diversità presente nelle giungle e nelle montagne del Vietnam, gli esperti hanno notato qualcosa di davvero strano e curioso: un serpente "diverso" da tutti gli altri. Era scuro e iridescente, con le scaglie che riflettevano diversi colori.

Si trattava, senza alcun dubbio, di una specie prima d'ora sconosciuta. "Quello è stato un momento davvero emozionante", ha dichiarato Aryeh Miller, uno dei ricercatori del Museo Nazionale di Storia Naturale dello Smithsonian. "L'esemplare sembra molto diverso. Così diverso, infatti, che non abbiamo saputo subito cosa fosse."

Così, dopo averlo scoperto nel 2019, i ricercatori hanno pubblicato solo recentemente le loro scoperte sulla rivista Copeia. Il serpente non aveva i classici fotorecettori luminosi nei suoi occhi, suggerendo che si nasconde sottoterra o sotto le foglie. Questi tipi di serpenti sono particolarmente difficili da trovare a causa delle loro abitudini.

La creatura, trovata nella provincia settentrionale di Ha Giang, in Vietnam, al confine con la Cina, appartiene al raro genere Achalinus, noti anche come "serpenti dalle squame dispari" perché le loro squame si allargano, invece di sovrapporsi come la maggior parte dei serpenti. "Questo è uno dei gruppi di rettili più scarsamente studiati", afferma Truong Nguyen, vice direttore dell'Istituto per l'ecologia e le risorse biologiche dell'Accademia della scienza e della tecnologia del Vietnam.

Il nuovo esemplare è stato chiamato Achalinus zugorum. Il genere Achalinus si è ramificato dall'albero evolutivo prima di altri gruppi, il che significa che hanno un aspetto e si comportano in modo molto diverso da molti altri serpenti e, se studiati, possono avere informazioni vitali sull'evoluzione di questi rettili.