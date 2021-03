Scoperta una nuova specie di terribile dinosauro carnivoro dall'udito fine

Sono stati trovati dei fossili di una nuova specie di dinosauro carnivoro, appartenente alla famiglia degli Abelisauridae, che con le sue dimensioni terrorizzava le terre dell’attuale Sud America. I

l nome di questa nuova specie è Llukalkan aliocranianus ed il nome è già tutto un programma. Llukalkan è infatti una parola della lingua Mapuche ed il suo significato è “colui che provoca paura”, mentre la seconda parola è in latino e vuol dire “teschio diverso”. Con il suo aspetto, questo dinosauro doveva provocare veramente il terrore nelle sue vittime. Aveva le dimensioni di un elefante ed il suo morso doveva generare una grandissima forza. Questa specie è vissuta durante il tardo periodo del Cretaceo e probabilmente era il re incontrastato dell’emisfero Sud.

La scoperta e la descrizione dei frammenti di cranio ritrovati sono state fatte dall’Università Nazionale di San Luis in Argentina e l’articolo pubblicato sulla rivista Journal of Vertebrate Paleontology. Dall’analisi dei resti fossili (parti della scatola cranica che si è conservata perfettamente) è emerso che questo animale aveva dei grossi fori nel cranio dai quali passavano vene altrettanto grandi, più grandi rispetto ad altre specie appartenenti alla famiglia degli Abelisauridi. Anche l’orecchio medio aveva una caratteristica particolare: un piccolo seno pieno di aria.

Queste caratteristiche hanno fatto pensare ai paleontologi che questa specie doveva, probabilmente, avere un udito particolarmente sviluppato, simile a quello che hanno i moderni coccodrilli. Aveva quindi, probabilmente, una percezione migliore dell’ambiente in cui viveva. La testa del carnivoro è leggermente schiacciata e, in vita, il volto dell’animale doveva avere dei rigonfiamenti molto simili a quelli che si vedono sui volti delle moderne iguane. Questo grosso animale viveva e cacciava dove oggi si trova la Patagonia, nel Sud America, e con le sue dimensioni, il suo udito fine e la forza delle sue mascella doveva, come dice il suo nome, provocare paura tra le specie che condividevano il suo ambiente e che avevano la sfortuna di incrociare i suoi passi.

Credit immagini: Jorge Blanco, Journal of Vertebrate Paleonotology