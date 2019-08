La scoperta del NYT: la Cina usa LinkedIn per reclutare spie in altri paesi

Una recente inchiesta condotta dal New York Times ha svelato una pratica che starebbe andando avanti da anni e sarebbe utilizzata dal Governo Cinese per reclutare agenti segreti e spie in altri paesi.

Secondo quanto affermato i rappresentanti della Cina utilizzerebbero la piattaforma professionale di Microsoft, LinkedIn, per mettersi in contatto con persone che in passato hanno avuto esperienze diplomatiche o governative in stati esteri.

Il primo contatto avverrebbe tramite profili falsi, attraverso i messaggi privati in cui vengono proposte collaborazioni per presunte attività di ricerca, per conto di società cinese non identificate e chiaramente inesistenti. Dopo il colloquio però questi svuoterebbero il sacco e rivelano le reali intenzioni.

A confermare le indiscrezioni ci ha pensato il direttore dell'agenzia governativa americana che si occupa del controspionaggio, William R. Evanina, il quale parlando con l'autorevole quotidiano ha affermato di "aver notato che i servizi segreti cinesi lo fanno su vasta scala, ed invece di inviare spie negli USA per reclutare singoli obiettivi, lo fanno da dietro un computer in Cina inviando migliaia di richieste di amicizia utilizzando profili falsi".

La scelta di LinkedIn non è casuale, in quanto è ad oggi l'unico social network "mondiale" ad essere accessibile anche in Cina.

Il Times è andato a fondo nella vicenda ed ha avuto modo di parlare anche con persone che sarebbero state contattate dai servizi segreti cinesi, tra cui un ex dipendente della CIA che è stato condannato a 20 anni di carcere per aver svolto attività di spionaggio per conto della Cina. Kevin Patrick Mallory, questo il nome, racconta di essere stato contattato dalla Cina nel 2017 tramite LinkedIn da una persona che si spacciava per un rappresentante di una società di consulenza.

Nel rapporto sono presenti anche la testimonianze di ex funzionari del ministero degli esteri dell'amministrazione Obama, tutti attirati tramite lo stesso stratagemma. In alcuni casi sarebbero anche stati fissati colloqui a Pechino.