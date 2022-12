Alla scoperta di 'Octlantis', città sottomarina interamente governata da polpi

Sapete che qualche anno fa gli scienziati hanno scoperto quella che hanno successivamente rinominato come "Octlantis", ovvero una città sottomarina interamente governata da polpi tetri, chiamati anche con il nome di polpo di Sydney? La scoperta suggerisce che le creature non siano solitarie come si pensava, ma possono essere trovate anche in gruppo.

La "città" è composta da tane fatte di mucchi di sabbia e conchiglie e ospita fino a 15 cefalopodi, si trova da 10 a 15 metri sotto l'acqua di Jervis Bay, sulla costa dell'Australia orientale, e misura 18x4 metri. Le creature, secondo quanto riportato dai ricercatori, vivono insieme in armonia, comunicano tra loro, scacciano i polpi indesiderati, si sfrattano a vicenda dalle tane e prendono a pugni i pesci.

"Questi comportamenti sono il prodotto della selezione naturale e possono essere notevolmente simili al comportamento sociale complesso dei vertebrati", ha dichiarato Ephrat Livni, il ricercatore capo David Scheel, dell'Alaska Pacific University. Il centro urbano dei polpi è stato rivelato vicino un'altra città scoperta nel 2009 e chiamata Octopolis (sì, gli scienziati hanno una grande fantasia con i nomi).

"In entrambi i siti c'erano caratteristiche che pensiamo possano aver reso possibile la congregazione, vale a dire diversi affioramenti rocciosi sul fondale marino che punteggiano un'area altrimenti piatta e senza caratteristiche", afferma Stephanie Chancellor dell'Università dell'Illinois a Chicago. Gli addetti ai lavori pensavano che i polpi fossero creature solitarie, ma questi insediamenti potrebbero essere sempre esistiti e solo oggi li stiamo trovando.

Non era difficile da immaginare, poiché queste creature hanno qualcosa molto simile a noi.