Scoperta l'origine della sabbia su Marte: l'hanno prodotta proprio loro!

Gli spaghetti su Marte non vi sono bastati? Ecco allora le rilevazioni di un nuovo studio. La sabbia presente su Marte non è frutto esclusivo dell'attività vulcanica, ma anche di alcuni impatti sospetti.

La ricerca è stato condotta dallo scienziato della Purdue University Briony Horgan, che presenteranno i risultati in occasione delll'85° Meeting annuale della Meteoritical Society a Glasgow, in Scozia. Ma vediamo nello specifico di che si tratta.

Come sappiamo, sul nostro pianeta la sabbia viene continuamente generata dalla lenta erosione delle rocce. Per quanto concerne il pianeta rosso si è sempre pensato che derivasse invece dalle eruzioni vulcaniche.

Tuttavia, il team di ricercatori utilizzando i dati raccolti dalla navicella spaziale in orbita attorno a Marte, ha esaminato e osservato le diverse lunghezze d'onda della luce visibile ed infrarossa, riflessa dalla superficie del pianeta, in modo tale da individuare i minerali presenti nella sabbia. Dai risultati, è emersa una grande quantità di vetro, solitamente generata anche dalle attività vulcaniche a seguito del mescolamento del magma con l'acqua.

Ciò che ha spinto i ricercatori ad andare a fondo nella vicenda è che proprio nelle pianure settentrionali del pianeta, dove è stata rinvenuta la maggior parte del vetro, non sono presenti vulcani. Ciò, andrebbe quindi ad escludere le eruzioni vulcaniche come “colpevoli” in quella precisa area.

L'ipotesi effettuata è che a giocare un ruolo molto importante siano gli asteroidi. Quando, infatti, un asteroide colpisce un pianeta così roccioso come Marte, l'energia dell'impatto, scioglie le rocce vicine e le lancia nel cielo.

È proprio quella scheggia che si frammenta, andando poi a produrre pezzi definiti "sfere d'impatto", delle dimensioni di un granello di sabbia, che andranno nuovamente a piovere sul pianeta. Secondo il team di ricercatori negli ultimi 3 miliardi di anni, sarebbero proprio tali impatti ad aver contribuito alla formazione della sabbia, ricoprendo la superficie del pianeta rosso di uno strato di sfere da impatto dello spessore di circa mezzo metro.

Nonostante sulla Terra si oramai noto il processo che porta alla sua formazione, la sabbia rappresenta un mistero per la fisica. Non è assolutamente chiaro per i ricercatori come siano possibili tutti i "cambiamenti" che riesce ad adottare nelle diverse situazioni.