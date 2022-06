È stata scoperta una particella sconosciuta in un modo sorprendente

Il CERN ha sfruttato l'LHC per le scoperte degli ultimi decenni. In questo enorme acceleratore di particelle che corre sotto Ginevra sono stati effettuati alcuni degli esperimenti più entusiasmanti dell'umanità, alcuni dei quali hanno portato alla scoperta di nuove particelle come il bosone di Higgs.

Ma non è solo nell'LHC che vengono scoperte nuove particelle. I ricercato hanno scoperto una particella vicina magneticamente al bosone di Higgs, chiamata per ora "bosone di Higgs assiale", ma con un esperimento che prevede una strumentazione capace di stare su un normale ripiano della cucina. "Quando la mia studentessa mi ha mostrato i dati, pensavo si fosse sbagliata" ha ammesso Kennet Burch, professore di fisica al Boston College e capo ricercatore del team che ha fatto questa scoperta. "Non capita tutti i giorni di trovare una particella seduta su un tavolo."

Sembra che questa particella sia - a livello magnetico - parente del bosone di Higgs e che possa anche essere responsabile di qualcosa concernente la Materia Oscura. Il bosone di Higgs assiale differisce dall'altra particella perché ha un momento magnetico, una forza magnetica o un orientamento che creano un campo magnetico. Pertanto, è necessaria una teoria molto più complessa per poterla descrivere, a differenza del Bosone di Higgs.

Se la particella di Higgs richiede grossi campi magnetici e laser a potenza elevata, per quanto riguarda questa nuova particella, essa si mostra quando i materiali quantistici a temperatura ambiente imitano una specifica tipologia di oscillazioni, chiamate modalità assiale di Higgs. I ricercatori hanno utilizzato lo scattering della luce per osservare la particella tramite un tavolo ottico. "Abbiamo scoperto il bosone di Higgs assiale usando un esperimento con tavolo ottico poggiato su un tavolo di un metro per lato, concentrandoci su un materiale con una combinazione di proprietà uniche. Più nello specifico, abbiamo usato la terra rara Tritelluride (RTe3). Gli elettroni nell'RTe3 si auto organizzano in un'onda dove la densità della carica periodicamente cresce o diminuisce."

La dimensione di queste onde di densità di carica, che si rivelano sopra la temperatura ambiente, possono essere modulate nel tempo, producendo la modalità assiale di Higgs. Nel nuovo studio, dopo aver ottenuto questa modalità assiale, il cristallo è stato ruotato, scoprendo che questa modalità può anche controllare il momento angolare degli elettroni, facendone intuire la natura magnetica. "In origine stavamo semplicemente investigando sulle proprietà dello scattering della luce di questo materiale. Quando abbiamo esaminato la simmetria in risposta con attenzione - di come cambiassse quando ruotavamo il campione - abbiamo scoperto dei cambiamenti anomali che facevano presagire qualcosa di nuovo. Pertanto, è la prima volta che un Higgs magnetico viene scoperto e indica che un comportamento collettivo degli elettroni nell'RTe3 è uno stato mai osservato precedentemente in natura".

Questa particella quindi ha ancora tanti segreti da rivelare. Riuscirà a fare luce sul mistero della Materia Oscura?