Alla scoperta del perfetto 'Dinosauro Mummificato', con pelle e organi intatti

Il Royal Tyrrell Museum of Paleontology in Alberta, Canada, possiede uno dei dinosauri meglio conservati mai trovati, che molti chiamano "mummia di dinosauro". Questo perché le ossa, così come le sue interiora, rimangono coperte da pelle e armatura intatte, perfino dopo 110 milioni di anni la morte della creatura.

"Non abbiamo solo uno scheletro", afferma al National Geographic Caleb Brown, ricercatore del Royal Tyrrell Museum. "Abbiamo un dinosauro". Quando era in vita, questo dinosauro era un membro di una specie scoperta di recente chiamata Nodosauridae, era un erbivoro a quattro zampe protetto da un'armatura appuntita e placcata con un peso totale di circa 1300 chilogrammi.

Oggi, lo stato di conservazione del dinosauro è talmente alto che pesa ancora 1100 chilogrammi. Come fa questa creatura a rimanere così intatta? È un mistero. I ricercatori suggeriscono che il nodosauro sia stato spazzato via da un fiume allagato e portato in mare, dove alla fine è affondato nel fondo dell'oceano.

Con il passare di milioni di anni, i minerali potrebbero aver preso il posto dell'armatura e della pelle del dinosauro, preservando la forma della creatura. Secondo Science Alert, la conservazione è stata così buona che i ricercatori sono stati in grado di scoprire il colore della pelle del dinosauro: un marrone rossastro scuro nella parte superiore del corpo e un colore più chiaro nella parte inferiore. "Passerà alla storia della scienza come uno degli esemplari di dinosauro più belli e meglio conservati: la Gioconda dei dinosauri", afferma infine Brown.