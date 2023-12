Alla scoperta delle 'perle di roccia', formazioni che si trovano nelle grotte

Le perle delle grotte, note anche come ooliti, sono sfere rocciose, che possono variare in dimensioni da piccoli punti a sfere grandi come palline da tennis, sono un fenomeno geologico particolare che si trova esclusivamente in ambienti di grotte calcaree. La loro formazione è un processo lento e delicato, che può richiedere migliaia di anni.

Sono costituite da strati di calcite o aragonite, entrambe forme cristalline di carbonato di calcio. Questi strati si organizzano in maniera concentrica attorno a un nucleo, che può essere un singolo granello di sabbia o un cristallo minerale. Il processo di formazione inizia quando gocce d'acqua ricche di minerali cadono dal soffitto della grotta, depositando strati di carbonato di calcio sul nucleo.

La costante caduta delle gocce mantiene il nucleo in movimento, impedendogli di fissarsi al pavimento della grotta e permettendo la formazione di una sfera perfetta. Le perle sono note per la loro lucentezza e la loro superficie liscia, caratteristiche che derivano dall'acqua in movimento che le mantiene levigate.

Tuttavia, una volta asciutte, possono degradarsi rapidamente. Queste formazioni possono presentarsi in vari colori, tra cui il verde lime, come quelle scoperte nello Yemen nel leggendario "Pozzo dell'Inferno". Uno degli esempi più spettacolari si trova nella grotta di Hang Son Doong, in Vietnam, una delle più grandi del mondo.

Qui, le perle delle grotte raggiungono dimensioni eccezionali, simili a palline da tennis. Sebbene meno comuni rispetto alle perle utilizzate in gioielleria, quelle delle grotte hanno trovato il loro posto in alcuni oggetti di moda.