Alla scoperta del pesce palla, creatura con un veleno 1.200 volte più potente del cianuro

Tutti avranno sentire parlare almeno una volta del pesce palla, conosciuto in primis per la sua capacità di gonfiarsi. Esistono 120 specie nella famiglia dei Tetraodontidae e le loro caratteristiche possono certamente variare. Esiste però, una capacità diffusa nella maggior parte dei pesce palla: il veleno potentissimo.

Letale per l'uomo, la tetrodotossina che i pesci palla portano nella carne garantisce la morte a quasi tutti coloro che la consumano. La maggior parte di queste creature si trova nelle acque oceaniche tropicali, sebbene alcune specie abitino ambienti salmastri e di acqua dolce. Non diversamente dai serpenti, alcuni di loro sono caratterizzati da motivi colorati che denotano la loro tossicità, mentre tutti hanno corpi lunghi e affusolati e teste rotonde.

La loro carne è molto pregiata, ma la lavorazione di quest'ultima è relegata solo agli chef più abili (per questo un piatto costa fino a 200 dollari) che devono rimuovere attentamente le pericolosissime tossine presenti fino a 1.200 volte più velenose del cianuro. In termini più semplici, un pesce palla contiene abbastanza tossine per uccidere 30 esseri umani adulti sani e non esiste un antidoto.

Uno studio ha scoperto che la tetrodotossina sembra servire come antistress per il pesce palla, che non produce da solo la tossina, ma la raccoglie da un batterio presente nella loro dieta. Gli scienziati, quindi, hanno allevato il pesce palla in un ambiente controllato impedendo di diventare velenoso. Rispetto ai loro fratelli, questi pesci in cattività avevano livelli più elevati di ormoni dello stress, non crescevano come di consueto e mostravano un comportamento più aggressivo.

Altra incredibile caratteristica del pesce palla è legata al suo rituale di corteggiamento: uno studio, nel 2013, osservò una specie di Torquigener genus trascorrere giorni a costruire strutture sottomarine per corteggiare le femmine, utilizzando il suo corpo per costruire vette e valli attorno a un cerchio nella sabbia (come potrete vedere in calce alla notizia). Successivamente, la creatura decora il cerchio esterno con frammenti di conchiglia e corallo. Il pesce, infatti, è considerato come "il più grande artista del regno animale".

Insomma, una creatura tanto letale quanto affascinante.