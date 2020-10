Alla scoperta del Phloeodes diabolicus, insetto che resiste allo schiacciamento di un'auto

Il Phloeodes diabolicus è un coleottero con l'esoscheletro formato da uno dei materiali più resistenti del mondo naturale. In un nuovo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, gli scienziati potrebbero essere riusciti a svelare i segreti dell'insetto e stanno iniziando ad applicarli a nuovi materiali.

Per dare un'idea della potenza dell'esoscheletro, vi basti sapere che l'insetto può facilmente sopravvivere a un pestaggio umano e addirittura allo schiacciamento di un'auto. La sua corazza, così come afferma lo scienziato dei materiali David Kisailus dell'Università della California, "è più simile a un piccolo carro armato".

Il piccolo scarabeo misura poco più di un centimetro di lunghezza e trascorre il suo tempo strisciando nei deserti del sud-ovest del Nord America, può essere trovato sotto le rocce o sotto la corteccia degli alberi. Gli esperti hanno condotto numerosi esperimenti su questa minuscola ma incredibile creatura, con dei risultati stupefacenti.

In primis i ricercatori hanno confrontato il guscio del Phloeodes diabolicus con altri coleotteri simili: questi erano in grado di sopportare un carico inferiore a 68 Newton. Mentre il nostro protagonista, al contrario, poteva resistere a una forza massima di 149 Newton, circa 39.000 volte il proprio peso corporeo.

L'architettura e la composizione del materiale dell'intero esoscheletro - secondo osservazioni con la tomografia computerizzata - spiega da sola parte della robustezza. Tuttavia la chiave della sua robustezza è da ricercare nell'elitre, le ali anteriori che creano una sorta di scudo o protezione per l'addome e le ali membranose sottostanti.

Il coleottero in questione non vola, per questo le sue elitre si sono indurite ulteriormente e si sono incastrate lungo una linea di sutura per agire più come un'armatura, che come uno scudo. È proprio la linea di sutura lungo la quale sono fuse le elitre del coleottero che ha gioca un ruolo cruciale nella sua robustezza (così come potrete osservare in calce alla notizia), poiché sono combinate in un modo che consentono di deformarsi più delicatamente, dissipando l'energia in modo più uniforme e prevenendo che l'esoscheletro si spezzi e uccida l'insetto.

Questa scoperta potrebbe aprire la strada allo sviluppo di materiali più durevoli per superare le sfide ingegneristiche.