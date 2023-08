Alla scoperta delle 'Pietre Dropa', artefatti che si vocifera siano alieni

All'interno dell'archeologia sono tante le storie fantastiche e un po' assurde su qualche cimelio difficile da spiegare. Dopo avervi parlato dei teschi di cristallo, adesso tocca alle "Pietre Dropa", artefatti che si vocifera siano alieni.

Tutto ebbe inizio dopo un presunto ritrovamento archeologico che non fece altro che alimentare dibattiti e controversie per decenni. Secondo la narrazione popolare, nel 1938, un gruppo di archeologi cinesi avrebbe scoperto delle grotte nelle montagne di Bayan Kara-Ula, al confine tra Cina e Tibet, dove all'interno c'erano tombe allineate contenenti i resti di piccoli umanoidi alti poco più di un metro con teste insolitamente grandi.

La scoperta più sorprendente sarebbe stata quella di 716 dischi di origine sconosciuta, finemente incisi e di circa 30 centimetri di diametro. Questi, noti come Pietre Dropa, avrebbero presentato geroglifici microscopici che, secondo il racconto, risalirebbero almeno al 10.000 a.C.

Un certo Dr. Tsum Um Nui avrebbe poi interpretato questi geroglifici, rivelando una storia incredibile: i dischi sarebbero stati un resoconto di una razza aliena chiamata Dropa, che avrebbe avuto un incidente spaziale e si sarebbe schiantata sulla Terra millenni fa.

Nonostante la storia degna di un film hollywoodiano, la vicenda delle Pietre Dropa è avvolta in un velo di dubbi e incertezze. Nessuno ha mai provato che queste pietre siano reali o che siano state effettivamente scoperte. Non esistono prove concrete che supportino i dettagli di queste affermazioni, dai misteriosi alieni ai dischi sorprendenti, fino agli accademici che avrebbero indagato su di essi.

Anche il nome Tsum Um Nui non è cinese, ma giapponese, e gli sforzi per identificare il dottore non hanno prodotto risultati. I racconti delle Pietre Dropa sono stati pubblicati varie volte durante gli anni '60, ma tutte le fonti sembrano ricondurre a un'agenzia mediatica inesistente. Insomma, sembra proprio essere la tipica balla spaziale.

Nel frattempo, però, un ex ufficiale della marina degli USA è sicuro dell'esistenza degli alieni.