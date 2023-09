Alla scoperta delle 'pietre viventi' che si muovono e che si riproducono

Nel cuore della Romania, nel piccolo paese di Costești, si nasconde un fenomeno geologico che ha stuzzicato l'immaginazione di geologi e turisti per anni. Conosciute come "trovants", queste rocce sembrano sfidare le leggi della natura, mostrando segni di crescita e movimento come se fossero creature viventi.

La soluzione all'enigma che li riguarda potrebbe risiedere nella loro composizione unica e nel modo in cui interagiscono con l'ambiente circostante. Si pensa che i trovants siano concrezioni di arenaria con strati esterni duri che emergono dalla terra quando il letto roccioso circostante più morbido viene eroso (a proposito, non impilatele l'una sopra l'altra).

Quando piove, l'acqua reagisce con il contenuto minerale delle concrezioni, causando una sorta di "fuoriuscita" interna che dà l'illusione che la roccia si espanda o addirittura generi una sorta di "prole" rocciosa. Tuttavia, non aspettatevi di vedere questo fenomeno in un video in time-lapse: si stima che queste rocce "crescano" meno di 5 centimetri in 1.200 anni.

La storia dei trovants risale a circa sette milioni di anni fa, quando un delta di un fiume esisteva dove oggi si trova una cava di pietra. Quest'ultimo conteneva sedimenti, arenaria e argillite in particolare, accumulati e trasportati da un corso d'acqua preistorico. Successivamente, varie sostanze minerali si sono dissolte in soluzioni che hanno circolato su questo bacino di ghiaia e sabbia.

I minerali in questione hanno agito come cemento e hanno incollato insieme varie particelle sedimentarie. Per questo oggi esistono trovants con composizioni diverse; alcuni sono fatti di arenaria, altri di ghiaia. In termini geologici, sono fatti di arenaria e conglomerati.

