Grande scoperta nella Piramide di Giza: trovato un corridoio nascosto, ecco a cosa serviva

La Grande Piramide d'Egitto è ancora oggi una vera e propria meraviglia che continua, dopo secoli, a rivelare segreti e grandi scoperte. Recentemente gli archeologi hanno comunicato di aver portato alla luce di un passaggio nascosto all'interno della struttura come parte di un progetto di ricerca internazionale di sette anni.

Il passaggio è lungo 9 metri e largo più di 2 metri, secondo quanto comunicato dagli addetti ai lavori, e la scoperta è stata effettuata solo qualche giorno fa. "[Il corridoio] è stato trovato sulla parete settentrionale della Grande Piramide del Re Cheope", ha dichiarato il ministro del turismo e delle antichità egiziano Ahmed Issa.

Il rilevamento faceva parte del progetto ScanPyramids, lanciato nel 2015 come collaborazione tra le principali università di Francia, Germania, Canada e Giappone e un gruppo di esperti egiziani, utilizzando una tecnologia avanzata per visualizzare delle parti nascoste all'interno della piramide senza dover effettuare alcuno scavo.

La Grande Piramide di Giza è stata costruita circa 4.500 anni fa, è alta 146 metri, ha tre camere (conosciute), ed è l'unica struttura sopravvissuta delle sette meraviglie del mondo antico. "C'è una grande possibilità... il tunnel sta proteggendo qualcosa. Secondo me, sta proteggendo l'attuale camera funeraria del re Khufu", ha dichiarato infine Hawass.

Sarà vero? Non dobbiamo far altro che aspettare e vedere se gli addetti ai lavori troveranno finalmente qualcosa! A proposito, adesso è possibile esplorare la Grande Piramide con questo tour in 3D.