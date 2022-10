Scoperta una pittura rupestre di 2.700 anni fa grazie... all'ISIS

Sono state scoperte delle antiche incisioni rupestri di ben 2.700 anni fa grazie ad alcuni lavori di ricostruzione, dopo i numerosi attacchi militari dell'ISIS.

Mentre le pitture rupestri stanno svanendo per via dei cambiamenti climatici, un team di archeologi nel nord dell'Iraq ha completato i lavori di ricostruzione della Porta Mashki a Nivive, distrutta dall'ISIS nel 2016. Si tratta di territori che hanno ospitato nell'antichità alcune delle civiltà più importanti del mondo, quali babilonesi, sumeri e assiri.

Attorno al 700 a.C., il re assiro Sennacherib scelse Nivive come capitale e costruì la famosa Porta Mashki ovvero la cosiddetta "Porta di Dio". Pochi anni fa però, l'ISIS la distrusse quasi completamente. La sorprendente scoperta è avvenuta grazie all'archeologo dell'università della Pennsylvania Michael Danti, che ha dato il via ad un progetto per preservare e proteggere il patrimonio culturale in Iraq.

Quando l'Iraq Heritage Stabilization Program ha iniziato a lavorare per la ricostruzione del cancello, sono state scoperte sotto le rovine della porta, ben sette lastre di marmo con intagli decorativi raffiguranti soldati assiri che lanciavano frecce.

Si tratta di una notizia entusiasmante proprio perché, sebbene ci fossero stati scavi archeologici sul sito in precedenza negli anni '60 e '70, questa "stanza" nello specifico non era mai stata portata alla luce.

"Siamo rimasti tutti sbalorditi e praticamente senza parole. Era come un sogno", ha detto il dott. Danti, "Nessuno aveva previsto che avremmo trovato rilievi di Sennacherib in una porta della città."

Senza ombra di dubbio, eventi come quello che abbiamo appena visto, o come il mosaico bizantino trovato per caso in un giardino, ci dimostrano quanta attenzione dovremmo porre anche nei luoghi più inaspettati, poiché potrebbe nascondersi un pezzo della nostra storia.