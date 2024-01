Scoperta in Polonia una presunta spada vichinga in condizioni eccezionali

Nel fiume Vistola, nei pressi di Włocławek (Polonia), è stata rinvenuta una spada che ha fatto impazzire gli appassionati di storia vichinga, in quanto parrebbe avere tutte le caratteristiche di una Vikingesværd.

L’arma, che si ritiene avere più di 1.000 anni, è stata scoperta durante dei lavori in un porto turistico sul fiume Vistola; ad annunciarlo è il centro sportivo e ricreativo municipale, che ha condiviso sui social media le immagine del reperto.

Su ordine dell’Ufficio Provinciale per la Tutela dei Monumenti (WUOZ), l’oggetto è stato spostato nella vicina città di Toruń, dove sarà sottoposto alle opportune verifiche… Tuttavia, possiamo esser ottimisti, secondo quanto affermato da Dzień Dobry Włocławek, un portale di notizie locale.

“Abbiamo a che fare con un oggetto molto delicato e di grande valore. La spada deve essere urgentemente conservata. La situazione è frenetica, stiamo solo cercando informazioni su questo oggetto”.

Olaf Popkiewicz, un archeologo ed esperto di oplologia, ritiene che la spada risalga al IX secolo, cioè un periodo precedente alla fondazione dello “stato” polacco. Invece, a diffondere la notizia sull’identità “vichinga” dell’arma sono stati il già citato Dzień Dobry Włocławek e RMF FM, ma hanno trovato il disappunto dell’archeologo Robert Grochowski:

“Non so da dove venga l'idea che la spada appartenesse a un vichingo. Senza una ricerca dettagliata, questo è completamente ingiustificato. È difficile dire qualcosa in più del fatto che si tratta di una spada dell’alto medioevo”.

Inoltre, l’esperto ha aggiunto che questa tipologia di spade, ormai conosciute come Vikingesværd, vengono ora classificate tra le cosiddette spade carolingie, create nei territori dell’odierna Germania.

Non dimentichiamo, infine, che i vichinghi erano abili commercianti: gli artigiani scandinavi decoravano le loro spade secondo i propri gusti, per questo non è possibile dire che quella sia una “spada vichinga”, solo perché presenta motivi nordici.

Restiamo in attesa di nuovi aggiornamenti.