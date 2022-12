Scoperta una popolazione gigante di mante, 10 volte più grande di qualsiasi altra

Un gruppo di ricercatori ha scoperto una popolazione gigante di mante 10 volte più grande di qualsiasi altra. Sicuramente un'ottima notizia, soprattutto al giorno d'oggi dove il cambiamento climatico e l'azione umana stanno portando alla deriva molte specie.

Proprio recentemente, infatti, un gruppo di oltre 22.000 mante oceaniche (Mobula birostris) è stato scoperto al largo della costa dell'Ecuador (a proposito, ecco a voi una rara manta rosa). "È chiaro che qui sta accadendo qualcosa di diverso", afferma l'ecologo Joshua Stewart, dell'Oregon State University. "In altre regioni, in genere abbiamo stime di popolazione da 1.000 a 2.000 animali, il che rende questa specie molto vulnerabile."

Monitorare queste specie è notoriamente difficile perché trascorrono molto tempo in luoghi di difficile accesso e anche i loro schemi di movimento possono essere imprevedibili. Per questa ultima stima, i ricercatori hanno utilizzato più di un decennio di osservazioni effettuate sul campo tra il 2005 e il 2018 per stimare una popolazione attuale di oltre 22.000 unità.

Secondo gli addetti ai lavori, il motivo di questo grande numero di unità è da ricercare in un'abbondante scorta di cibo, con acqua fredda e ricca di sostanze nutritive che sale dalle profondità e viene trasportata dalle correnti oceaniche. "Sebbene ci siano buone notizie su questa popolazione non possiamo abbassare la guardia", afferma infine Stewart. "Le mante sembrano essere sensibili alle perturbazioni ambientali come i cambiamenti delle temperature degli oceani e la disponibilità di cibo. Saranno probabilmente influenzati da un clima più caldo se la forza di risalita e l'abbondanza di cibo cambiano insieme alle temperature oceaniche."

Queste creature sono molto elusive, ed ecco l'immagine di una rara manta nera.