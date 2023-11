Così questa scoperta porterà l'IA un passo avanti verso il pensiero umano

L'intelligenza artificiale (IA) sta rapidamente avanzando verso un nuovo livello mai visto prima e una nuova ricerca ha portato le reti neurali, un tipo di IA, a "pensare" in modo più simile agli esseri umani rispetto ai modelli precedenti.

Questo studio, pubblicato recentemente sulla rivista Nature, segna una svolta in un dibattito che dura da decenni nel campo della scienza cognitiva, esplorando quale tipo di computer rappresenti meglio la mente umana. Dal 1980, un sottogruppo di scienziati cognitivi ha sostenuto che le reti neurali non fossero modelli validi della mente a causa della loro incapacità di catturare una caratteristica chiave del pensiero umano: la "composizionalità sistematica", ovvero la capacità di combinare concetti noti in nuovi modi.

Oggi, però, grazie all'addestramento, le reti neurali possono acquisire questa abilità simile a quella umana. Nello studio, Brenden Lake, professore assistente di psicologia e scienze dei dati alla New York University, e il coautore Marco Baroni dell'Università Pompeu Fabra di Barcellona, hanno testato sia modelli di IA che volontari umani utilizzando una lingua inventata con parole come "dax" e "wif".

Queste parole corrispondevano a punti colorati o a una funzione che manipolava l'ordine di questi punti in una sequenza, determinando così l'ordine in cui apparivano i pallini colorati. I partecipanti umani hanno prodotto le sequenze corrette circa l'80% delle volte, mentre il modello di rete neurale addestrato con il metodo di "meta-learning per la composizionalità" (MLC) ha eguagliato o superato le prestazioni umane in questi test.

"Il nostro lavoro suggerisce che questo aspetto critico dell'intelligenza umana... può essere acquisito attraverso la pratica utilizzando un modello che è stato precedentemente scartato per la mancanza di queste abilità", afferma Baroni. Lo studio non solo dimostra che le reti neurali possono apprendere in modo simile agli esseri umani, ma apre anche la strada a future ricerche e applicazioni in cui l'IA può essere utilizzata per comprendere e replicare aspetti critici dell'intelligenza umana.

Oggi si parla addirittura di reti neurali quantistiche.