Scoperta la presenza di un nuovo (e possibile) tipo di inquinamento plastico

Dei ricercatori hanno identificato un nuovo tipo di inquinamento plastico che si sta creando nelle rocce costiere: il "plasticrust", una patina di plastica incastonata direttamente nelle formazioni rocciose.

Ignacio Gestoso, ecologo marino, si accorse di queste strane strutture già dal 2016 sulle rocce del litorale vulcanico dell'isola portoghese di Madeira. Tornando sul posto all'inizio di quest'anno, Gestoso scoprì che la presenza di questo strano materiale fosse diventata ancora più alta.

In tre anni infatti, secondo un recente intervento dell'ecologo marino, questo strano materiale (formato da polietilene, una plastica estremamente comune e largamente usata) ha quasi ricoperto il 10% delle superfici delle rocce.

In un articolo pubblicato questo mese sulla rivista Science of The Total Environment, Gestoso e la sua squadra hanno definito il fenomeno "plasticrust", una forma mai vista prima di inquinamento plastico.

"Probabilmente hanno avuto origine dallo schianto di grossi pezzi di plastica contro la spiaggia rocciosa, con la conseguente formazione di plastica che placca la roccia in modo simile alle alghe o ai licheni", ha detto Gestoso a Earther.

A Madeira, il plasticrust sta gradualmente sostituendo croste e pellicole biologiche naturali sulle rocce, superficie dove gli animali come i cirripedi e le lumache si nutrono.

Non è ancora noto se questo fenomeno possa diventare diffuso, ma capire esattamente come viene generato potrebbe essere fondamentale per determinare la sua importanza per l'ambiente marino, afferma Gestoso.

"Come ricercatore ecologista marino, preferirei riportare altri tipi di risultati, e non un documento che descriva questo triste nuovo modo di inquinamento plastico", ha infine, tristemente, dichiarato Gestoso. "Sfortunatamente, l'entità del problema è così grande che pochi posti sono privi di inquinamento plastico".