Scoperta la probabile identità di un misterioso oggetto che si sta avvicinando alla Terra

Recentemente si è parlato di un oggetto misterioso che sta girando attorno alla Terra come il nostro famoso satellite, la Luna, di fatto alcuni hanno parlato di "mini luna" ma uno scienziato della NASA ha individuato cos'è in realtà questo oggetto, chiamato 2020 SO.

Infatti, questa mini-luna, non è affatto una roccia cosmica che sta per schiantarsi nell'atmosfera terrestre ma un vecchio razzo di una missione che prevedeva l'atterraggio sulla luna circa 54 anni fa, il quale ha finalmente fatto ritorno nel suo pianeta d'origine, la Terra. Questo è ciò che ha scoperto Paul Chodas, il quale ha affermato di essere davvero entusiasta della scoperta.



"È stato un mio hobby - ha detto - lo faccio da decenni ormai, grazie ad esso sono riuscito a tracciare tale collegamento." Infatti il dottor Chodas sostiene che l'asteroide 2020 SO sia per l'appunto il razzo Centaur che ha portato sulla luna il Lander Surveyor 2 della NASA nel 1966. Il lander, però, si schiantò sul nostro satellite dopo un guasto ai propulsori che non si accesero, causando l'impatto.



Ciò che ha attirato l'attenzione dello scienziato è l'orbita del presunto asteroide, troppo circolare intorno al sole e simile a quella della Terra, molto insolito per un asteroide. Di fatto, l'oggetto è anche sullo stesso piano della Terra, inoltre si sta avvicinando al nostro pianeta con una velocità di 2.400 chilometri orari, piuttosto lenta per un asteroide.



Non esiste ancora un'effettiva conferma, ma secondo diversi esperti è più che probabile che si tratti di un vecchio razzo, molte cose combaciano alla perfezione e serve solo un ultimo indizio che potrebbe confermare la tesi già sostenuta da molti scienziati. Non ci resta che aspettare e vedere!