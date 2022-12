Scoperta una proteina che riesce a 'zappare' i nostri terreni

Un nuovo studio ha individuato alcune importanti proprietà di una specifica proteina nel terreno, che si comporta in modo decisamente particolare. Tuffiamoci in un mondo ancora inesplorato.

Forse in pochi tra voi lo sanno, ma dopo la giornata mondiale della salute mentale, ieri 5 dicembre è stata la giornata mondiale del suolo. Tale giorno nasce proprio col fine di porre maggiore attenzione su questo elemento tanto essenziale quanto sottovalutato da tutti noi. Vediamo quindi perché assume ulteriormente importanza una recente scoperta.

Considerando che nel suolo che calpestiamo quotidianamente vivono all'incirca un quarto di tutti gli organismi viventi conosciuti, la ricerca che arriva direttamente dagli Stati Uniti e pubblicata su Nature, appare decisamente innovativa. Ha infatti posto i riflettori sul sorprendente ruolo della chitosanasi, ovvero una misteriosa proteina prodotta da un virus che sarebbe alla base di alcuni fondamentali processi che avvengono nel terreno.

Tutto partirebbe dalla chitina che è il prodotto scomposto della chitosanasi stessa, presente ad esempio negli esoscheletri degli insetti. Proprio grazie a questa sostanza, si andrebbero ad innescare delle reazioni chimiche che la renderebbero simile ad una zappa da giardino, andando dunque a preparare il terreno per eventuali ortaggi e alberi.

Inoltre, dopo aver osservato migliaia di immagini ad alta risoluzione, gli esperti hanno rilevato come la struttura atomica della chitosanasi fosse simile a quella di un gruppo di enzimi che metabolizzano i carboidrati. Probabilmente queste ulteriori conoscenze potrebbero essere applicate in vari ambiti, come ad esempio nel coltivare piante sul suolo lunare. Non ci resta che attendere nuove ricerche sul mondo così misterioso e ancora poco conosciuto che vive sotto i nostri piedi.