Scoperta radicale potrebbe raddoppiare la velocità dei computer esistenti

Al giorno d'oggi la velocità di elaborazione è oro, ma una scoperta pionieristica promette di rivoluzionare il modo in cui i nostri dispositivi elettronici, dai laptop agli smartphone, elaborano le informazioni.

Ricercatori dell'Università della California, Riverside, hanno sviluppato un processo innovativo che, sfruttando l'intelligenza del software, potrebbe raddoppiare la velocità dei computer esistenti senza la necessità di hardware aggiuntivo (e non stiamo parlando di computer quantistici). La ricerca introduce il concetto di multithreading simultaneo e eterogeneo (SHMT), una strategia che massimizza l'efficienza dei processori multipli già presenti nei nostri dispositivi.

"Non è necessario aggiungere nuovi processori, perché quelli esistenti possono essere ottimizzati" afferma Hung-Wei Tseng, ingegnere informatico presso UCR. Questa nuova metodologia propone di far lavorare insieme, in parallelo, unità di elaborazione diverse, come quelle dedicate alla grafica (GPU), all'apprendimento automatico (TPU) e alle operazioni di calcolo generico (CPU), ottimizzando il flusso di lavoro e riducendo i colli di bottiglia nella trasmissione dei dati.

La prova su strada ha visto un aumento della velocità di esecuzione del codice di quasi il doppio, con un significativo risparmio energetico del 51%. "I modelli di programmazione attuali si concentrano sull'utilizzo delle unità di elaborazione più efficienti per ogni segmento di codice, sottoutilizzando la potenza di calcolo all'interno dei computer eterogenei" spiegano i ricercatori.

Questa scoperta non solo promette di accelerare le prestazioni hardware ma anche di migliorare l'efficienza energetica e ridurre l'impatto ambientale dell'uso dei dispositivi elettronici. Sebbene l'implementazione di questa tecnologia sia ancora agli albori, con sfide significative da superare in termini di suddivisione e riunificazione dei compiti di calcolo tra processori diversi, la ricerca apre una finestra su un futuro in cui la potenza di calcolo dei dispositivi potrebbe essere sfruttata al massimo delle sue potenzialità.

