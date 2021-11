É stata scoperta una rara aragosta color zucchero filato: 1 ogni 100 milioni

Le aragoste possono avere colori molto differenti. Ovviamente quelle che si discostano dalla loro tonalità classica sono più rare... ma ce ne sono alcune davvero uniche, come l'aragosta calico con macchie blu scure e arancio brillante o l'aragosta gialla (soltanto un esemplare ogni 30 milioni). Quella di cui vi parleremo oggi è ancora più rara.

Il pescatore Bill Coppersmith ha catturato la creature il 5 novembre a Casco Bay, un'insenatura del Golfo del Maine. Queste "aragoste color zucchero filato" sono così rare che non sappiamo esattamente quanto ne esistano in natura.

"È così raro che [un esemplare] viene catturato soltanto 1 volta su 100 milioni", ha dichiarato Mark Murrell, CEO di Get Maine Lobster - associazione che protegge questa creature. Per farvi capire, il pescatore che ha trovato l'aragosta recentemente, in 40 anni di questo mestiere ha catturato soltanto altre due aragoste rare in passato, una bianca e una arancione (ecco l'aspetto di un'aragosta gialla).

Questi crostacei prendono il loro colore da un pigmento e antiossidante chiamato astaxantina; un drastico cambiamento di colorazione del genere può derivare dal fatto che l'aragosta abbia livelli di astaxantina insolitamente bassi. In alternativa, il colore dell'aragosta potrebbe essere il risultato di una mutazione genetica che altera le proteine ​​che si legano al pigmento.

La creatura trovata, vista la sua rarità, sarà preservata all'interno del Seacoast Science Center di Rye, nel New Hampshire. Perché non rilasciare la creatura all'interno del suo habitat naturale? Secondo la Maine Lobstermen's Community Alliance, le aragoste con una colorazione rara possono essere svantaggiate e più visibili ai predatori.