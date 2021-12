Una nuova scoperta rivela che un tempo gli oceani erano ancora più salati

In uno studio recente, il prof. Jun Korenaga, docente di Scienze della Terra e Planetarie presso Yale, ed il dott. Meng Guo suggeriscono che per i primi 500 milioni di anni di esistenza della Terra, i suoi oceani potrebbero aver contenuto un livello di sale fino al 7,5%, al contrario degli oceani attuali, che ne trattengono circa il 2,5%.

Il prof. Korenaga, attraverso le pagine della rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, ha affermato: "Questo è solo l'inizio della decifrazione della chimica degli oceani ancestrali, poiché ci sono ancora molte altre incognite, ma ora abbiamo almeno una solida base su cui costruire ipotesi".

Korenaga e Guo hanno iniziato la loro ricerca cercando di rispondere ad un quesito più ampio e fondamentale. Volevano infatti sapere quanto materiale alogeno stabile fosse presente sulla Terra, quegli elementi quali fluoro, cloro, bromo e iodio che, reagendo con i metalli, sono capaci di produrre una certa gamma di sali.

Gli alogeni svolgono infatti un ruolo fondamentale in alcuni dei processi più importanti legati alla formazione e all'evoluzione del pianeta, compreso il modo in cui interagiscono tra l'atmosfera terrestre, gli oceani ed il mantello roccioso. Inoltre la presenza di alogeni nell'acqua di mare è particolarmente importante, data la natura indispensabile degli oceani nel rendere possibile la vita sulla Terra.

"La chimica dell'acqua di mare determina non solo l'acidità dell'oceano, ma anche il modo in cui l'anidride carbonica viene ripartita tra l'atmosfera e l'oceano", ha affermato il dott. Guo.

Già in un precedente articolo vi avevamo parlato di ciò che potrebbe succedere se il pH degli oceani si abbassasse.

Fino ad ora, le stime sulla presenza globale di alogeni si sono basate sulla tesi che il rapporto tra alcuni elementi nella crosta e nel mantello sia rimasto costante durante la fusione e la cristallizzazione, suggerendo come la maggior parte di questi elementi potesse trovarsi vicino alla superficie.

"La nostra scoperta porta invece ad una direzione completamente opposta alle conoscenze convenzionali", ha detto il prof Korenaga.

Il loro recente studio suggerisce infatti che il cloruro e altri alogeni sono stati in gran parte espulsi dall'interno del pianeta durante i primi 500 milioni di anni della Terra, portandoli più vicini alla superficie della crosta terrestre ed agli oceani, per poi farli riassorbire nel mantello.

Le acque del nostro pianeta sono indispensabili, ed è necessario che vengano studiate e monitorate continuamente per salvaguardarle dagli inquinanti; purtroppo il cambiamento climatico danneggia gli oceani sei volte più velocemente del previsto, ed è qualcosa per cui trovare al più presto un rimedio.