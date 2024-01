Uno studio rivoluzionario scopre che esistono 5 varianti dell'Alzheimer

Un team di ricercatori guidati da Betty Tijms direttamente dalla Libera Università di Amsterdam, ha pubblicato pochissime ore fa sulla prestigiosa rivista Nature Aging, uno studio in grado di rivoluzionare il mondo della medicina e non solo. Scopriamo di cosa si tratta.

Ve lo diciamo subito: questa volta non si tratta dello zucchero in grado di predire l’Alzheimer. Dopo aver analizzato scrupolosamente 1.058 proteine presenti nel liquido cerebrospinale di 419 soggetti affetti dalla malattia di Alzheimer, i risultati ottenuti dal team sono decisamente chiari.

Esistono (almeno) cinque varianti di questa terribile patologia e la particolarità risiede nel fatto che ciascuna variante risulta essere differente e fondamentalmente "unica", con enormi ripercussioni su prognosi e terapia.

Le varianti differiscono infatti tra loro per diversi fattori, come l’impatto sul nostro sistema immunitario o la quantità di proteine sintetizzate. Naturalmente, cambia anche la rapidità di progressione della malattia stessa. Con alcuni esempi tutto sarà più chiaro.

Possiamo quindi trovare una variante in cui spicca una maggiore produzione di beta-amiloide, ovvero la (purtroppo) celebre proteina che tende ad accumularsi nel cervello delle persone affette da Alzheimer. Allo stesso tempo però, esiste una specifica tipologia caratterizzata non solo da una ridotta produzione della stessa proteina, ma anche da diverse ripercussioni cerebrali come ad esempio interruzioni nella barriera emato-encefalica e una ridotta crescita delle cellule nervose.

Tali differenze, come sottolineano gli stessi autori, hanno pesanti ripercussioni sui farmaci adoperati. Ad oggi infatti, si tende ad adoperare gli stessi trattamenti più o meno per ogni individuo. Dopo aver individuato tutte queste varianti però, sarà ora possibile utilizzare dei farmaci specifici.

Dopo aver trasmesso l’Alzheimer a dei topi, questo incredibile e fondamentale studio porterà probabilmente ad una diminuzione e ad un maggior controllo degli effetti collaterali, oltre che ad una migliore efficacia nel lungo periodo.