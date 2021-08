Scoperta rivoluzionaria permette di 'vedere' l'attività delle cellule

Gli organismi pluricellulari complessi sono dotati di un numero altissimo di cellule. Si pensi che i più semplici ne possiedono migliaia. Considerando l'essere umano, le stime salgono vertiginosamente. In tal proposito, gli scienziati della Caltech hanno sviluppato un modo per "vedere" le funzioni delle cellule in questo immenso oceano biologico.

Mikhail G. Shapiro, professore di ingegneria chimica e ricercatore dell'Heritage Medical Research Institute, insieme alla sua equipe, è riuscito a sviluppare un metodo per scovare singole cellule tra le migliaia che compongono un organismo. La tecnica si basa sull’utilizzo di quelli che vengono definiti geni reporter acustici, sviluppati dallo stesso Shapiro.

Questi geni non sono altro che porzioni di Dna, “iniettabili” nel genoma di un organismo per verificare le funzioni della cellula e l’espressione del materiale genetico stesso. Di solito i geni reporter vengono utilizzati con metodologie di fluorescenza, per analizzare proteine specifiche. Quando la cellula esegue un determinato compito, verranno prodotte molecole fluorescenti che identificano quella determinata funzione, evidenziandola. Purtroppo questa metodica possiede dei limiti relativi al “potere di penetrazione” della luce attraverso i tessuti.

Shapiro ha, dunque, analizzato questi problemi e ha deciso di utilizzare un altro mezzo per queste analisi, ovvero il suono. Quando i geni reporter suscettibili al suono vengono inseriti nel materiale genetico di una cellula, provocano la comparsa di strutture cellulari, dette vescicole gassose, capaci di reagire se sottoposte ad onde ultrasoniche (già utilizzate in procedure mediche). In tal modo la cellula che contiene queste vescicole, una volta sottoposta ad ultrasuoni, invierà un segnale che identifica la sua presenza, consentendone lo studio.

Questo studio, pubblicato su Nature Methods, descrive le metodiche che hanno utilizzato per aumentare la sensibilità della tecnica di 1000 volte. È stata potenziata al punto tale da permettere l’identificazione di una singola cellula. L'upgrade ha interessato la tipologia di ultrasuoni utilizzati, provocando specifiche conseguenze nel modo in cui le vescicole reagiscono. Queste ultime, infatti, esplodono quando colpite dagli ultrasuoni a maggiore potenza.

Daniel Sawyer, autore principale dello studio, in merito allo sviluppo di questa tecnica ha dichiarato: "È come passare da un satellite che può vedere le luci di una piccola città a uno che può vedere la luce di un singolo lampione".

I ricercatori stanno sviluppando ulteriormente la procedura, per portare al potenziamento di tecniche di imaging avanzate, lo sviluppo di vescicole con caratteristiche più funzionali e far si che questa metodologia possa trovare applicazioni pratiche, utili per l’analisi di patologie come Alzheimer e autismo.